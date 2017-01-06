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6 وفيات بسبب سوء الأحوال الجوية

يناير 24, 2017 الحدث 0

6 وفيات بسبب سوء الأحوال الجوية

إضافة إلى حوادث المرور واستنــشاق غاز أحــادي الكاربـــون

أكد مسؤول المركز العملياتي لتسيير ومتابعة التقلبات الجوية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسان قاسيمي، “وفاة ٦ أشخاص بفعل سوء الأحوال الجوية، بعضهم جرفتهم مياه الأودية”. مضيفا أن هذه الحصيلة “لا تخص الوفيات المرتبطة بحوادث المرور واستنشاق أحادي غاز أحادي الكاربون”.

في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، صرح حسان قاسيمي أنه “منذ بداية هذه التقلبات يوم 10 جانفي الماضي تم تجنيد كافة إمكانيات الدولة، فيما دعا رئيس الجمهورية الجيش الوطني الشعبي إلى التدخل بالولايات، التي مستها هذه الاضطرابات من أجل فك العزلة على بعض المناطق وتقديم المساعدة والدعم لسكانها”. مضيفا أنه تم تجنيد كافة إمكانيات الدولة لمواجهة الوضع الناجم عن التقلبات الجوية، التي تشهدها مناطق شمال الوطن منذ عدة أيام.
من جهة أخرى، أوضح قاسيمي أن “جميع القطاعات المعنية تعمل على قدم وساق، من أجل مواجهة الوضع مهما كانت الصعوبات”. مضيفا أن السلطات العمومية “يتم اطلاعها في الوقت المناسب عن سير العمليات”.
كما أضاف يقول “نتابع باستمرار على مستوى الوزارة لمتابعة تطور الأوضاع”. مشيرا إلى أنه ما بين 10 و12 جانفي المنصرم قام الدرك الوطني ب 2241 عملية ميدانية. وبحسب قوله فان “نتائج هذه التقلبات يتم إحصاؤها وتقييمها، فيما يتدخل كل قطاع لإصلاح الاختلالات والنقائص المسجلة”. وبخصوص الخسائر البشرية، التي خلفتها هذه التقلبات منذ 10 جانفي المنصرم، تأسف المسؤول لتسجيل “وفاة 5 أشخاص بعضهم جرفتهم مياه الأودية”. مضيفا أن هذه الحصيلة “لا تخص الوفيات المرتبطة بحوادث المرور واستنشاق أحادي غاز أحادي الكاربون”.

ساسي.ب

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