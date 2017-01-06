6 وفيات بسبب سوء الأحوال الجوية

آخر تحديث : يناير 24th, 2017 10:34 مساءً
يناير 24, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
إضافة إلى حوادث المرور واستنــشاق غاز أحــادي الكاربـــون
أكد مسؤول المركز العملياتي لتسيير ومتابعة التقلبات الجوية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسان قاسيمي، “وفاة ٦ أشخاص بفعل سوء الأحوال الجوية، بعضهم جرفتهم مياه الأودية”. مضيفا أن هذه الحصيلة “لا تخص الوفيات المرتبطة بحوادث المرور واستنشاق أحادي غاز أحادي الكاربون”.
في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، صرح حسان قاسيمي أنه “منذ بداية هذه التقلبات يوم 10 جانفي الماضي تم تجنيد كافة إمكانيات الدولة، فيما دعا رئيس الجمهورية الجيش الوطني الشعبي إلى التدخل بالولايات، التي مستها هذه الاضطرابات من أجل فك العزلة على بعض المناطق وتقديم المساعدة والدعم لسكانها”. مضيفا أنه تم تجنيد كافة إمكانيات الدولة لمواجهة الوضع الناجم عن التقلبات الجوية، التي تشهدها مناطق شمال الوطن منذ عدة أيام.
من جهة أخرى، أوضح قاسيمي أن “جميع القطاعات المعنية تعمل على قدم وساق، من أجل مواجهة الوضع مهما كانت الصعوبات”. مضيفا أن السلطات العمومية “يتم اطلاعها في الوقت المناسب عن سير العمليات”.
كما أضاف يقول “نتابع باستمرار على مستوى الوزارة لمتابعة تطور الأوضاع”. مشيرا إلى أنه ما بين 10 و12 جانفي المنصرم قام الدرك الوطني ب 2241 عملية ميدانية. وبحسب قوله فان “نتائج هذه التقلبات يتم إحصاؤها وتقييمها، فيما يتدخل كل قطاع لإصلاح الاختلالات والنقائص المسجلة”. وبخصوص الخسائر البشرية، التي خلفتها هذه التقلبات منذ 10 جانفي المنصرم، تأسف المسؤول لتسجيل “وفاة 5 أشخاص بعضهم جرفتهم مياه الأودية”. مضيفا أن هذه الحصيلة “لا تخص الوفيات المرتبطة بحوادث المرور واستنشاق أحادي غاز أحادي الكاربون”.
ساسي.ب
يناير 24, 2017 0احتلت الجزائر المراتب الأخيرة في قائمة الدول من حيث مناخ الأعمال، في تقرير نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية....
يناير 24, 2017 0
يناير 24, 2017 0
يناير 23, 2017 0
يناير 23, 2017 0
يناير 23, 2017 0
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
يناير 24, 2017 0تقدّم مسوّدة البيان المشترك...
يناير 24, 2017 0تربع الرئيس الأمريكي الجديد...
يناير 23, 2017 0تحولت رسالة بسيطة نشرتها محامية...
يناير 22, 2017 0في الساعات الأخيرة من عام 2016...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...