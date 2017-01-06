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6 قتلى في إطلاق نار في مسجد بكندا

يناير 30, 2017 دولي 0

6 قتلى في إطلاق نار في مسجد بكندا

بينما أصيب 8 آخرون بجروح

قتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون، عندما فتح مسلحون النار في مسجد بكيبيك أثناء صلاة العشاء، في اعتداء قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه “هجوم إرهابي على المسلمين”.وقالت الشرطة، إنها اعتقلت اثنين من المشتبه بهم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن دوافع الهجوم.كان إمام المسجد محمد يانجوي، قال في بادئ الأمر، إن خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق النار، وذكر شاهد أن ما يصل إلى ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو 40 شخصا داخل المركز الثقافي الإسلامي بمدينة كيبيك. وقالت الشرطة، إن شخصين فقط ضالعان في الهجوم.وقالت كريستين كولومب، المتحدثة باسم شرطة إقليم كيبيك للصحفيين “تأكد مقتل ستة أشخاص وتتراوح أعمارهم بين 35 وحوالي 70.” وأضافت أن ثمانية أشخاص أصيبوا في الهجوم، وهناك 39 شخصا لم يلحق بهم أذى.وقال يانجوي، الذي لم يكن بداخل المسجد أثناء الواقعة، إنه تلقى نداءات استغاثة من أناس خلال صلاة العشاء.وتابع “لماذا يحدث هذا هنا؟ هذا همجي.”وقال ترودو في بيان، “ندين هذا الهجوم الإرهابي على المسلمين في مركز عبادة ولجوء.”الكنديون المسلمون جزء مهم من نسيجنا القومي ولا مكان لهذه الأفعال الحمقاء في مجتمعاتنا ومدننا وبلادنا.”

وكالات

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