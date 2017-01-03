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56 قتيلا في أعمال شغب بسجن برازيلي

يناير 03, 2017 دولي 0

56 قتيلا في أعمال شغب بسجن برازيلي

ألقيت خلالها جثث مقطوعة الرأس

قال مسؤولون أول أمس، إن 56 شخصا قتلوا في أعمال شغب أثارتها عصابات مخدرات في أحد السجون ألقيت خلالها جثث مقطوعة الرأس من فوق جدران السجن في أعنف أعمال شغب تشهدها منذ أكثر من عقدين سجون البرازيل المكتظة بما يفوق طاقتها.
وقال سيرجيو فونتيس، قائد الأمن في ولاية أمازوناس للصحفيين، إن العديد من الجثث مقطوعة الرأس ألقيت من فوق جدران السجن الموجود في مدينة ماناوس الواقعة وسط غابات الأمازون، وإن غالبية القتلى من عصابة مخدرات واحدة متمركزة في ساو باولو.
وأضاف “هذا فصل آخر من الحرب الصامتة والشرسة لتجارة المخدرات.”
وقال بيدور فلورينسيو، وزير السجون في ولاية أمازوناس، إن المذبحة جــــريمة “قتل ثأري” في إطار العداء بين العصابات الإجرامية في البرازيل.
وقال فونتيس، إن أعمال العنف بدأت في وقت متأخر يوم الأحد، وتم السيطرة عليها بحلول السابعة صباحا (1100 بتوقيت غرينتش) أول أمس.
وما إن بدأت أعمال الشغب في وحدة داخل مجمع سجون أنيسيو جوبيم، بدأ عشرات السجناء في الوحدة الثانية عملية فرار جماعي، وهو ما قالت السلطات إنها محاولة منسقة لتشتيت الحراس.
ويشيع التكدس في سجون البرازيل التي يجتاحها العنف، وما وصفته جماعات حقوقية بأوضاع القرون الوسطى، في ظل ندرة الطعام وتكدس الزنازين لدرجة أن السجناء لا يجدون مكانا للنوم.
ويبلغ عدد النزلاء في مجمع سجون أنيسيو جوبيم حاليا 2230 سجين، برغم أن طاقته الاستيعابية 590 سجين فقط.
وبعد ساعات من انتهاء الشغب، بدأ سجناء في مركز احتجاز ملحق أعمال شغب في محــــاولة للفرار. وقالت السلطات، إنه جرت السيطرة على الوضع بسرعة.


وكالات

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