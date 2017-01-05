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5 آلاف بطال يستفيد من الاستثمار الزراعي بعنابة

يناير 01, 2017 أخبار محلية 0

5 آلاف بطال يستفيد من الاستثمار الزراعي بعنابة

مـــنـــهـــا بـــرامـــج تـــربــــيـــة الــنــحـــل

ساهمت برامج التنمية الريفية بعنابة في تعزيز الاستقرار علي مستوى المناطق الريفية خاصة منها المهجورة والتي تركها أصحابها خلال السنوات الماضية بعد نزوح أكثر من 20 ألف عائلة إلي البلديات الكبرى بعنابة على غرار البوني، الحجار، وعنابة وسط، الأمر الذي زاد في تشويه النسيج الحضري بالتجمعات السكانية والتي ضاقت خلال السنوات الأخيرة بقاطنيها.
ولاحتواء الوضع وإعادة إعمار القرى والمد اشر، أفرجت مديرية الفلاحة بعنابة عن برنامج كبير ساهم في تفعيل ملف التنمية بـ 60 بالمائة وذلك من خلال توفير 5 آلاف منصب عمل  موزعة بين الدائمة والمؤقتة للبطالين.
وحسب المصالح الفلاحية، فإن المديرية مازالت تدرس ملفات المستفيدين من برنامج المساعدة من إنتاج الزيتون وتربية النحل وغرس أشجار الفلين وعليه قد رصد للعملية حوالي 60 مليار سنتيم من أجل إنشاء مستثمرات فلاحية في هذا المجال، علما أن حوالي 600 شاب ينحدرون من بلديات برحال والتريعات وسرايدي قد استفادوا من برنامج غرس الزيتون وتربية النحل عن طريق تعاونيات جماعية. 
ولإنجاح القطاع الاستثماري في ميدان التنمية الريفية، سطرت مديرية الفلاحة  بعنابة برنامج عملا مكثفا لتكوين الشباب المدمج في الحياة الريفية خاصة في قطاع تربية النحل وقد وزعت نحو 600 خلية نحل على الشباب المستفيد من برامج التنمية الريفية بعنابة. وفي سياق متصل، أكدت تقارير مديرية الفلاحة بأن ولاية عنابة استفادت خلال سنة 2015 من 120 مشروع تنموي ذات طابع جواري وبغلاف مالي يفوق 10 ملايير سنتيم موجها لفائدة 4آلاف عائلة تقطن مرتفعات سرا يدي وشطايبي وكذلك مناطق الشرفة والعلمة.
وقد تمكن هذا البرنامج حتى منتصف السنة الجارية من استصلاح ألف هكتار من الأراضي الزراعية وحفر 6 آبار و10 حواجز مائية بسعة 100 متر مكعب للبئر الواحد وتصحيح أزيد من 54 ألف متر مكعب أخرى، علما أن هذا البرنامج الطموح ساعد على بعث برامج سكنية جديدة وتعميم الإنارة العمومية وكذلك توفير مياه الشروب وربط السكنات بالكهرباء والغاز الطبيعي.


راضية العربي 

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