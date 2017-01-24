40 قتيلا في معارك قرب المخا باليمن

الحوثيون أوصلوا تعزيزات إلى شمال المدينة

تخوض القوات الحكومية اليمنية معارك جديدة مع المتمردين حول المخا (جنوب غرب) غداة استعادة هذه المدينة المطلة على البحر الأحمر، بحسب مصادر عسكرية.

وتتركز المعارك التي أوقعت 40 قتيلا على الأقــــل، على المشارف الجنوبية والشرقية لمخا، حيث تحاصر القوات الحكومية متمردين يعرقلون مستخدمين قنـــــــاصة تقدمها باتجـــــــاه وسط المدينة، بحسب المصادر ذاتها.ويسيطر المتمردون على مناطق واسعة في شمال اليمن ووسطه وغربه وعلى صنعاء.

وجرى تبــــــادل لإطلاق النار الليلة الماضية بين القوات الحكومية وجيوب مقاومة متمردة في ميناء مخا، التي قالت القوات الحكـــــومية أنها سيطرت عليه أول أمس.وبحسب مصادر عسكرية وطبـــية، فإن 28 متمردا و12 مقاتلا من أنصار الرئيس هادي قتلوا في معارك في الساعات الـ24 الماضية.

وترتفع بذلك إلى 200 حصيلة القتلى منذ شن القوات الحكومية في 7 جانفي حملة واسعة لطرد الحوثيين من الساحل الغربي لليمن.

وقال ضابط في القوات الحكومية الحكومية، إنه “رغم الخسائر البشرية الكـــــبيرة، فإن الحوثيين لا يزالون موجودون في وسط مخا”.

وأضاف المصدر، أن الحوثيين وحلفائهم أنصار الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح أوصلوا تــــــعزيزات إلى شمال مخــــا عبر محــــــافظة اب المجاورة، ملمحا إلى أن السيطرة الكاملة على المدينــــــة ستحتاج المزيد من الوقت.

وشنت القوات الحكومية بإسناد من طيران التحالف الذي تقوده السعودية، في السابع من جانفي2017 هجوما على منطقة ذباب (جنوب غرب) التي تقع على بعد 30 كلم من مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يفصل البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وبحسب مصــــادر عسكرية، فإن الهدف هــــــو استعادة مناطق تمـــــتد على ساحل البحر الأحمر بطول 450 كلم بينها مديــــــــنة مخا والحديدة ومنذ تدخل التحــــــالف الذي تقوده السعودية في اليمن في مارس 2015، قتل 7400 شخص وأصيب نحو 40 ألفا بجروح، بحسب منظمـــــة الصحة العالمـــــــــية. لكن المنسق الإنســـــاني للأمم المتحدة جايمي ماكغـــــــولدريك، أشار الأسبوع المـــــــاضي إلى سقوط عشرة آلاف قتــيل في هذا النزاع.

وكالات