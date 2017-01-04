4 قتلى في عواصف اجتاحت ولايات الجنوب الأمريكـي

كانوا داخل منزل متنقل في ريهوبوث

قال مسؤولون، إن من المعتقد أن إعصارا تسبب في مقتل أربعة أشخاص في ولاية ألاباما الأمريكية عندما أدت الرياح إلى سقوط شجرة على منزل مع هبوب عواصف على ولايات الجنوب الأمريكي ورياح عاتية وهطول أمطار.

وقالت كريس وير، المتحدثة باسم إدارة الطوارئ في مقاطعة هيوستون في مقابلة عبر الهاتف، إن الأربعة كانوا داخل منزل متنقل في ريهوبوث خارج مدينة دوثان.

وأضافت، أن السلطات تكافح لإنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين كانوا داخل المنزل المتنقل آنذاك، وتتوقع أن ينجوا إلا أن عمال الطوارئ يحاولون تحديد خطورة إصاباتهم.

وقال روبرت بنتلي حاكم ألاباما، في رسالة عبر تويتر “صلواتنا من أجل من تأثروا اليوم”، في إشارة إلى الأربعة الذين لقوا حتفهم.

وقال جون هارت، خبير الأرصاد الجوية بمركز التنبؤ بالعواصف عبر الهاتف إن هيئة الأرصاد الوطنية وضعت تقديرات أولية تشير إلى أن إعصارا أصاب المنطقة، مضيفا أن الهيئة وضعت ستة تقارير أولية بوقوع أعاصير في ألاباما ومسيسبي أول أمس.

وقال مسؤولون، إنهم يعتزمون تقيم الأضرار بالكامل يوم الثلاثاء.وقال مسؤولون، إن الأمطار الغزيرة الناجمة عن العواصف سببت سيولا في بعض أجزاء ولايات الجنوب الأمريكي.وذكر مكتب رئيس شرطة والتون كاونتي، في بيان، إنه تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 70 عاما في منطقة ديفونياك سبرينجز بشمال غرب فلوريدا أول أمس بعد وقوع سيول.وأضاف أن الشرطة عثرت على الرجل مقلوبا قرب سيارة أغرقتها المياه جزئيا، ولكن لم يتضح على الفور متى توفي.



وكالات