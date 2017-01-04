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4 سنوات سجنـا للمدير العام السابق لمعهد باستور

يناير 29, 2017 الأخيرة 0

4 سنوات سجنـا للمدير العام السابق لمعهد باستور

عن صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام

أصدرت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، حكما يقضي بالسجن مدة أربع سنوات في حق المدير العام السابق لمعهد باستور، وثلاثة إطارات معه، سبق أن برأهم قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، من تهم الإهمال المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وتبديد ممتلكات عمومية . وكان المهم الرئيس “ت.م” المدير العام السابق لمعهد “باستور”، قد أنكر لدى مثوله أمام مجلس قضاء العاصمة، رفقة ثلاثة إطارات بالمعهد هم “خ.ع” إطار بمصلحة المالية والمحاسبة، والمدير التجاري “ب.ج”، وبروفيسور متخصص في الفيروسات معتمد من المنظمة العالمية للصحة، الأفعال المتابعين بها والتي تتلخص في إبرامهم -،بحسب المحضر، الذي حررته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في 12 جويلية 2012 – عقودا وصفقات مخالفة للقوانين في 2009 مع ثلاث شركات أجنبية شكلت مجمعا، ما أدى إلى تبديد المال العام وكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة قدرت بالملايير، حيث أطلقت وزارة الصحة مشروع إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج، تم اقتناء عتاده من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 10 ملايير سنتيم. كما تم الاتفاق على اقتناء أمصال وكشوف طبية. واعتبر مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم الخاص بمشروع توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي مضخما، وتم تسجيل من الناحية الإدارية -، بحسب الملف – عدة خروق حول الصفقات المبرمة.وكانت جلسة المحاكمة قد عرفت غياب بعض المعنيين بالملف من شهود، وحاول آخرون منهم في ردهم على أسئلة رئيس الجلسة نفي الأفعال المتابعين بها ورفع اللبس على إبرام الصفقات مع الشركات وتأكيد أنها جرت بطريقة قانونية، رغم مواجهة القاضي الطيب هلالي لهم بما تحويه أوراق الملف من حقائق تؤكد عكس ذلك.

زهرة دريش

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