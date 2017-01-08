37 حبة فـراولة يومياً تحميك من السكري

باحثون يتوصلون:

توصل باحثون أمريكيون إلى أن تناول 37 حبة فراولة يومياً يبعدك عن زيارة الطبيب. وأشار باحثون أمريكيون إلى أن مادة الـ”فيسيتين”، الموجودة في الفراولة أكثر من أي فاكهة أخرى، مفيدة لصحة الإنسان بسبب خصائصها المضادة للتأكسد، ومساهمتها في التخفيف من تعقيدات مرض السكري.

وأكد الباحثون أن تأثير هذه المادة التي يعرف أنها مضاد للتأكسد يحمي الأعصاب، يمكن أن تحمي من يتبعون نظاماً غذائياً من البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال الدراسة التي أعطيت فئران مصابة بالسكري غذاء غنياً بالـ”فيسيتين”، اتضح أن المرض سجل تراجعاً ملحوظا في تضخم الكلى وانخفضت معدلات البروتين العالية في البول، التي تعد مؤشراً على الإصابة بمرض الكلى، وقد نشرت نتائج الدراسة في مجلة “بلاس وان” الأمريكية. وسجل أيضاً تراجع في معدلات السكر التي ترتبط بالبروتينات في الدم والدماغ، مع العلم أن الارتباط هذا يولد نشاطاً التهابياً يعتقد أنه يؤدي إلى الإصابة ببعض أمراض السرطان.

وكالات