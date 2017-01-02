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34 صيدلية تهرب الأدوية و23 أخرى “تبزنس” ببطاقات الشفاء

يناير 02, 2017 الحدث 0

34 صيدلية تهرب الأدوية و23 أخرى “تبزنس” ببطاقات الشفاء

 فيما تم إحصاء 63 تنشط في إطار غير قانوني

علمت “وقت الجزائر”، من مصادر مطلعة، أن وزير الصحة وإصلاح المستشفات، عبد المالك بوضياف، ألغى اعتمـــادا جديدا لـ 63 صيدلية عــبر التراب الوطني، بعدما تبين أن أصحابها تحصلوا عليها بطريقة عشوائية، فيما كشفت تحقيقــــــــات كلفت بها وزارة الحصة الجهات الأمنية المختصة، تورط 34 صيدلية عبر الولايات الحدودية في تهريب الأدويـــــــة والتحقيــــــــقات لا تزال متواصلة والتـــــــأكد من “بزنسة” 23 أخرى ببطاقات الشفاء.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “وقت الجزائر”، فإن وزير الصحة عبد المالك بوضياف، منذ تولية قطاع الصحة، أمر بتحقيقات موسعة على مستوى العيادات الخاصة والصيدليات التي كانت تعيش من قبل حال من الفوضى، حيث أمر بغلق العديد من العيادات، التي ثبت في حقها عدم احترام دفاتر الشروط التي فتحت من أجلها العيادات، وذلك بعد الخرجات الفجائية للوزير ومفتشي لجنة التفتيش التابعة للوصاية.
وفي ذات الإطار، تم الكشف أنه تم منح 63 اعتمادا جديدا لصيدليات بشكل عشوائي، حيث سحب للوزير الاعتماد في إطار تنظيم قطاع الصحة، كما كشفت التحقيقات التي تقوم بها مصالح الأمن، حسب ما كشفت عنه مصادرنا، عن تورط 34 صيدلية عبر الولايات الحدودية في تهريب الأدوية والتحقيقات لا تزال متواصلة، وآخرون تورطوا مع بارونات بيع الأقراص المهلوسة، ومجموعة أخرى باعت مواطنين أدوية فاقدة للصلاحية وأدوية أخرى غير مقيدة في الوصفات الطبية أو غير صحيحة، بحكم محدودية مستواهم الدراسي، لأن اللجنة المكلفة بمراقبة المستخدمين، وقفت على عشرات الأشخاص الذين لا علاقة لهم بعلم الصيدلة ولا الطب، ومستواهم العلمي محدود، يعملون بالصيدليات ويتحكمون في صحة المواطنين عن طريق الأدوية.
وجاءت التحقيقات، نتيجة كثرة الشكاوى في الأخطاء المرتكبة من طرف الصيادلة في حق زبائنهم. وفتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة مع أصحاب صيدليات، بعدما تبين تورطهم في المتاجرة بالأقراص المهلوسة، بمعية شبكات مختصة ومنحها دون ترخيص طبي، حيث أضافت مصادرنا في ذات السياق، أنه طيلة العام الماضي، تم إحالة 23 صيدلية على القضاء، على خلفية تورط أصحابها في”البزنسة” بالأدوية باستعمال بطاقات الشفاء الخاصة بالزبائن، كما كشفت التحقيقـــــــات أيضا عن 580 عـــــامل بالصيدليات غير مصرح به لدى الضمان الاجتماعي، وفقا لما تنص عليه القوانين وخصوصا المادة41، التي تؤكد أن تكـــون هناك عقوبات تصل إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر لمن لا يصرح بالعمال .


نور الحياة.ك 

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