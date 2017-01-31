31 ألف طلب عمل في “أدراج” وكالة تيزي وزو للتشغيل

ارتفاع نسبة الإدماج في عالم الشغل بـ 8 بالمائة

ما يزال شبح البطالة يلاحق العديد من شباب ولاية تيزي وزو خاصة خريجي الجامعات الذين يواجهون واقعا مرا بعد خروجهم من مقاعد الجامعة واتجاههم إلى الحياة العملية التي تمتاز بندرة مناصب الشغل مقارنة بالعدد الهائل من ملفات طلب العمل، وهو الواقع المر الذي تؤكده الأرقام المسجلة لدى مديرية التشغيل التابعة للولاية التي كشفت عن استقبال 61 ألف و368 طلب عمل خلال السنة المنصرمة، مقابل توفرها على 19 ألف و277 عرض عمل من طرف مختلف المؤسسات التي تجمعهما اتفاقية معا.

في هذا الصدد، أوضح مدير الوكالة الولائية للتشغيل بتيزي وزو، أن مصالحه قد تمكنت على مدار العام المنصرم من توظيف 15 ألف و360 طالب للعمل بعد دراسة ملفاتهم إلى غاية 31 ديسمبر من العام المنصرم، ولكن يبقى أكثر من 31 ألف طالب عمل دون منصب شغل ويتواجدون في مخزون الوكالة ومن بينها 14 ألف و958 امرأة.

ومن جهة أخرى، كشفت مديرية التشغيل لولاية تيزي وزو عن تجديد عقود ما لا يقل عن 2701 من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المختلفة، و2512 عقد عمل مدع على مدار سنة 2016 المنصرمة، هذا في الوقت الذي قامت به بتوظيف أكثر من 15 ألف شاب كانوا يحلمون بالظفر بمنصب عمل يسمح لهم بكسب مصاريف يومه. وحسب ما أكده مدير التشغيل بالولاية، حاج محند نافع، فإن نسبة الإدماج في عالم الشغل عند عرفت خلال السنة المنصرمة ارتفاعا قدر بـ 8 بالمائة مقارنة بسنة 2015، وهو ما اعتبره بالمؤشر الايجابي خاصة أن القطاع الاقتصادي يشكل حصة الأسد في مجال توفير مناصب الشغل بذات الفترة بعاصمة جرجرة، ويحدث هذا الوقت الذي جمد فيه التجميد في القطاع الإدراي حسب ذات المسؤول.

وكما أضاف محدثنا فإن عدد المدمجين في عالم الشغل تختلف عقودهم باختلاف أجهزة الدعم والتشغيل المتوفرة لديهم والمتمثلة في دعم الإدماج المهني والمتكون من ثلاثة أنواع من العقود، عقد إدماج ذوي الشهادات ويتعلق الأمر بالجامعيين وتقنيين سامين، عقد الإدماج المهني والذي استفاد منه خريجو التكوين المهني وشباب الثانوية، حيث تم إدماج 633 من خريجي المراكز، 226 ذوي المستوى الثانوي، أما العقد الثالث فهو يتمثل في عقد تكوين إدماج والذي بدوره ينقسم إلى 3 أنواع، النوع الأول المتمثل في الورشات، النوع الثاني الحرفي والنوع الأخير المتمثل في المؤسسات الإنتاجية.

وفي إطار الاتفاقيات التي تعقدها مديرية التشغيل التابعة لتيزي وزو مع مختلف المؤسسات وأرباب العمل، كشف ذات المسؤول عن إبرام 2388 اتفاقية مما أسفر عن توظيف 2512 شاب خلال العام المنصرم، وهو الرقم الذي عرف نوعا من التراجع مقارنة بسنة 2015 أين تم إبرام 2530 اتفاقية وحسب ذات المتحدث فإن هذا راجع إلى إمكانية تجديد العقود.

من جهتها المؤسسات الاقتصادية بمختلف أشكالها المتواجدة على مستوى ولاية تيزي وزو قد ساهمت في تثبيت 2874 شاب على مدار سنة 2016.



صبرينة. ا