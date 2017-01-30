30 قتيلا فيمـا يعتقـد أنهـا غارة أمريكية باليمن

يشتبه في أنهم أعضاء بتنظيم القاعدة

قال سكان ومسؤولون محليون لـ”رويترز”، إن قوات خاصة على متن طائرات هليكوبتر شنوا غارة في جنوب اليمن فجر أمس، أسفرت عن سقوط نحو 30 قتيلا بينهم من يشتبه في أنهم أعضاء بتنظيم القاعدة.

قال سكان ومسؤولون وتنظيم القاعدة نفسه، إن الهجوم نفــــــذته الولايات المتحدة التي لم تعترف بعد بتنفيذ العملية.

وذكر شهود، أن الغـــــارة التي وقعت في حي يكلا بمحافظة البيضاء أسفرت عن مقتل عبد الرؤوف الذهب الزعيم الكبير بتنـــظيم القاعدة باليمن ومتشددين آخرين.

وقال مسعفون في موقع الهجوم، إن 30 شخصا قتلوا بينهم عشر نساء وثلاثة أطفال.

وإذا ما تــأكد الهجــــوم، فستكون هذه أول عملية برية عسكرية أمريكـــــية في اليمن منذ أن انزلق للحــــــرب الأهلية قبل عــــامين تقريـــــبا وأول عملية من نوعها منذ تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وفي رسالة على حسابها الرسمي على تليجرام -وهو منصة إلكترونية للتراسل المشفر- نعى تنظيم القاعدة “المجاهد” الذهب ومتشددين آخرين قتلوا في الهجوم دون أن تحدد عدد القتلى من أعضائها.

وقال أحد الســـــكان الذي طلب عدم نشر اسمه “بدأت العــــملية في الفجر حينما قصفت طائرة بدون طيار منزل عبد الرؤوف الذهب ثم حلقت طائرات هليكــــــوبتر وأنزلت مظليــــين في منزله وقتلت كل من كانوا بالداخل.”

وأضاف “ثم فتح مسلحون النار على الجنود الأمريكيين الذي غادروا المنطقة وقصفت الطائرات الهليكوبتر المسلحين وعددا من المنازل، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى.”

وأكد ضابط أمن يمني ومسؤول محلي سقوط هذا العدد من القتلى. وقال فهد وهو أحد السكان طلب أن يذكر اسمه الأول فقط إن عدة جثث لا تزال تحت الأنقاض وأن منازل ومسجدا تعرضوا لأضرار بسبب الهجوم.

وكالات

