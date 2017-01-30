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30 ألف مخالفة تجارية في العاصمة لوحدها

يناير 16, 2017 همسات 0

30 ألف مخالفة تجارية في العاصمة لوحدها

سجلت مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال سنة 2016، قرابة 30 ألف مخالفة تجارية عبر مختلف فضاءات البيع بلغت قيمتها المالية حوالي 3 ملايير دج، بحسب ما أفادت به المديرية.وبحسب نفس المصدر بلغت المخالفات المرتكبة من قبل التجار النشطين بالولاية بلغت خلال العام المنصرم، 29646 بما فيما تحرير 21980 محضر في مجال الممارسات التجارية و7666 محضر في مجال النوعية وقمع الغش يضيف المصدر، وقدر إجمالي الحجز للمواد الغذائية والصناعية، التي بلغت أكثر من 191 طن، بأكثر من 56 مليون دج و524 ألف دج ووصلت قيمة مخالفات انعدام الفوترة والأرباح غير الشرعية 2.8 مليار دج وقام أعوان الرقابة خلال نفس الفترة ب اكثر 190 الف تدخل في سياق مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش. وأضاف ذات المسؤول أن عدد اقتراحات الغلق بلغ قرابة 1300 محل تجاريا، منها اكثر من 1000 محل كان أصحابها ينشطون بطريقة غير قانونية، والباقي بسبب تشكيلها خطرا على الصحة الغذائية وقدر كمية الحجز وفق نفس المسؤول في باب الممارسات التجارية لذات الفترة أكثر من 0.7 طن من المواد الغذائية فيما لم يسجل أي حجز بالنسبة للمواد الصناعية، وقد فاقت القيمة المالية للسلع المحجوزة خلال السنة أزيد من 1 مليار دج.

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