3 مراكز متقدمة للحماية المدنية بالبيض قريبا

تسمح بالتدخل الفوري على المحاور الخطيرة

تدعم جهاز الحماية المدنية بولاية البيض بثلاثة مراكز متقدمة يجري إنجازها والتي ستدخل حيز الخدمة قبل نهاية الثلاثي الأول من 2017.

وتكتسي هذه الهياكل الجديدة التي تسجل ورشاتها “تقدما” في الأشغال بحدود 98 بالمائة بكل من بلديات البنود والمحرة والغاسول أهمية بالغة من حيث تمركزها بالقرب من الطرقات التي تشهد كثافة مرورية كبيرة كما هو الحال بالنسبة للمركز المتقدم لبلدية البنود الواقع بمحاذاة الطريق الرابط بين ولايتي البيض وأدرار مرورا ببلديتي البنود وتينركوك، الذي صنف خلال السنتين الأخيرتين ضمن المحاور الخطيرة بالمنطقة بالنظر إلى حوادث المرور المميتة المتكررة التي تقع به.

وستسمح هذه المراكز المتقدمة للحماية المدنية بالتدخل السريع بما يساهم في تقديم خدمات آنية للإسعاف والإنقاذ على مستوى هذه المحاور.

.. واستلام مشروع جديد لتموين بوسمغون بمياه الشرب قريبا

يرتقب استلام مشروع جديد لتدعيم تموين بلدية بوسمغون بولاية البيض بمياه الشرب قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.

ويتمثل هذا المشروع الذي تجاوزت نسبة تقدم الأشغال به 50 بالمائة في إنجاز قناة لجر المياه على مسافة 10 كلم وذلك انطلاقا من البئر الارتوازي “الرالة” (بقوة تدفق 30 لتر /ثا) الواقع غير بعيد من منطقة عين النخيلة إلى غاية مقر بلدية بوسمغون.

ويتوخى من هذه العملية التي رصد لها 83 مليون دج ضمن البرنامج القطاعي الحالي تدعيم قدرات التموين بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان هذه الجماعة المحلية البالغ عددهم زهاء 5.000 نسمة وفق المصدر.

وتعتمد بلدية بوسمغون حاليا في التزود بهذه المادة الحيوية على بئر أرتوازي ومنبعين مائيين توفر في مجموعها ما معدله 160 لتر يوميا للمواطن، حيث سيسمح المشروع الجاري تجسيده الرفع من معدل التموين اليومي للمواطن وتأمين الحاجيات المستقبلية لسكان ذات الجماعة المحلية.

ويجري بقطاع الموارد المائية والبيئة بولاية البيض تجسيد عديد المشاريع الموجهة لتدعيم تزويد بعض الجماعات المحلية من احتياجاتها من مياه الشرب.

ويتعلق الأمر بالخصوص بمشروع قناة جر المياه انطلاقا من منطقة “أم الجرابيع” إلى غاية بلدية بوعلام على مسافة 20,3 كلم ومشروع مماثل من منطقة “الدغيمة” إلى غاية بلدية المحرة (22 كلم) الذي دخل حيز الاستغلال مؤخرا.

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