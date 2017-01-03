3 شـــبـــان يقـــتـحــمـــون ملــــهى ليــــليا ويحـاولــون تــحــطــيــمــــه بـــزرالـــــدة

يواجهـــــون عقوبة 3 سنوات حبــــسا نافذا

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بالشراقة ملف قضية حمل سلاح أبيض من دون مبرر شرعي والتحطيم العمدي لملك الغير، التهديد، بالإضافة إلى مخالفة الإخلال بالنظام العام على المحاكمة، وهي حيثيات القضية التي تورّط فيها 3 شبان في العقد الثاني والثالث من العمر، من بينهم اثنان في حالة فرار، والذين قاموا باقتحام ملهى على مستوى مدينة زرالدة حيث كانوا مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء، محاولين تحطيمه وتخريبه بسبب منعهم من الدخول من قبل حراس الملهى.

حيثيات الوقائع حسب ما دار في جلسة المحاكمة جاءت بتاريخ 22 ديسمبر من السنة الماضية، عندما توجه الشباب المتهمون إلى الملهى، وبمجرد وصولهم أمام باب هذا الأخير، تم منعهم من الدخول من قبل حراس الملهى نتيجة تصرفاتهم المزعجة، ما جعلهم يدخلون معهم في مناوشات كلامية، سرعان ما تحولت إلى شجار عنيف، حيث أقدم المتهمون على إحضار أسلحة من مختلف الأشكال مدججين بالقذائف النارية والسينيال، أين قاموا برشق الملهى على كافة الجهات، ما تسببوا في تحطيم بابه، ناهيك عن الفوضى والضجيج الذي خلفت هلعا كبيرا وسط سكان الحي.

على هذا الأساس، قرّر مسير الملهى ترسيم شكوى ضدّ المتهمين أمام مصالح الضبطية القضائية، هذه الأخيرة التي تنقلت إلى عين المكان وتمكنت من توقيف أحد المتهمين، حيث تم إعداد ملف جزائي ضده بالتهم سالفة الذكر، أحيل بموجبه على العدالة.

وخلال محاكمة المتهم أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضي الجزائي أن الضحية مسير الملهى صديقه ويستحيل عليه القيام بمثل تلك التصرفات تجاهه، مشيرا أنه بتاريخ الوقائع كان فعلا متواجدا بالقرب من باب الملهى وأنه تعرّض لحروق بسبب الاعتداء الذي قام به العديد من الشباب على الملهى، مؤكدا أنه بريء ولا علاقة له بكافة التهم المنسوبة إليه.

من جهته، أكد الضحية مسير الملهى أن هذا الأخير تعرض للرشق بالسينيال والقذائف النارية من قبل حوالي 35 شابا، موضحا أن الملهى لم يتعرض للتحطيم نتيجة السياج المحاط به بالإضافة إلى الحماية المحكمة من قبل عمال وحراس الملهى، مضيفا أنه لم يتعرض للتهديد اللفظي من قبل المتهمين، كما تنازل عن طلب التعويض.

وبعد التماس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، ضد كل واحد من المتهمين مع إصدار أمر بالقبض على المتهمين المتواجدين في حالة فرار، ركزت هيئة دفاع المتهم أن موكلها بريء من الأفعال المنسوبة إليه، بدليل التصريحات التي جاءت على لسان الضحية والذي أثبت أمام القاضي أنه لم يتعرض للتهديد من قبل المتهم وأن محلّه لم يتعرض للتحطيم والتخريب هذا من جهة، ومن جهة أخرى أكدت هيئة دفاع المتهم أن مصالح الضبطية القضائية لم تضبط بحوزة موكلها أي أداة تستحق الحجز، وأوضحت في الأخير أن أركان التهم المنسوبة إليه غير قائمة، وطالبت ببراءته من كافة الأفعال المنسوبة إليه، فيما أجلت المداولات النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.

ق.م