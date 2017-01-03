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3 آلاف سكن قيد الورشات بورقلة

يناير 30, 2017 أخبار محلية 0

3 آلاف سكن قيد الورشات بورقلة

في إطار حصة الولاية من برنامج “عدل”

شرع مؤخرا في تجسيد حصة سكنية قوامها 3.000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار التي منحتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” لفائدة ولاية ورقلة.
ويتوزع هذا البرنامج السكني الذي أسندت ورشاته إلى عدة مؤسسات إنجاز وطنية وأجنبية على ضوء صفقة بالتراضي على عدة مواقع عبر أقاليم بلديات ورقلة وتقرت وتيماسين، كما جرى توضيحه.
ويتعلق الأمر بـ2.200 وحدة على مستوى بلدية عاصمة الولاية من ضمنها 1.700 سكن حددت على مستوى الضاحية الغربية لمدينة ورقلة والتي تتكفل بها مؤسسة صينية “مجمع بكين للإنجاز الحضري”، علما بأن عملية وضع الورشات قد شرع فيها بالإضافة إلى 500 وحدة أخرى منحت إلى مؤسسة وطنية خاصة “الإخوة ناصري”، وفق المصدر ذاته. ويشمل هذا البرنامج أيضا -حسب نفس المصدر- 500 وحدة مماثلة مبرمجة بتقرت من قبل المؤسسة الوطنية الخاصة “ديار سافامي” المستقبل -1، فيما سيتم في القريب إطلاق ورشات 200 سكن بذات الجماعة المحلية بعد أن تم اختيار أرضية المشروع.
وأطلقت أشغال إنجاز 100 وحدة بتيماسين من قبل مؤسسة الإنجاز للجنوب الشرقي (باتي سود-سابقا)، وفق ما أشير إليه.
ومن أجل الاستجابة لطلبات مكتتبي عدل -1 (2001-2002) وعدل -2 (2013)، فقد استفادت ولاية ورقلة مؤخرا بشطر جديد (850 سكن) في إطار حصة إجمالية إضافية أقرتها وزارة السكن والعمران والمدينة بهدف تدعيم برنامج عدل على مستوى 38 ولاية بالوطن، مثلما ذكر المصدر.

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