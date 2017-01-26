26 بالمائة من وفيات الجـزائريين سببها الجلطة الدماغية

آخر تحديث : يناير 13th, 2017 7:01 مساءً
يناير 13, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
المصابون بالسكري، وضغط الدم الأكثر عرضة
وتعدّ الجلطة الدماغية السبب الرئيسي للوفيات في الجزائر، فيما يكون الناجين من الموت عرضة لإعاقات جسدية كبيرة بسبب انتشار أمراض عدة كداء السكري والضغط الدموي وارتفاع معدل الكولسترول والسمنة، ويعتبر الاستهلاك الكثير للسكر والملح إلى جانب التدخين أولى العوامل المحفزة لأمراض القلب والشرايين الدموية التي ظهرت بشكل أكبر في المدة الأخيرة في سن مبكرة أكثر من ذي قبل بسبب سوء النظام الغذائي للكثيرين، وتصيب السكتة الدماغية الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و70 سنة، وهي الفئة العمرية الأكثر إصابة غير أنه تم تسجيل حالات منفردة لأطفال ما فوق 5 سنوات وشباب أيضاً.
وأشارت نتائج الـــدراسة الميــدانية للجمعية الجزائرية لأمراض القلب تمت على مدار 24 ساعة بمصالح الاستعجالات الطبية والجراحية لمستشفيات الجزائر العاصمة، وخضع لها 6000 مريض تقدموا في نفس اليوم، لتلك المـــصالح كــانوا ضحايا لآلام حادة على مستوى القلب، أشارت إلى تسجيل 16 جلطة دمــاغية يوميا بمستشفيات العاصمة شخّصها أطباء مصالح الاستعجالات عند المرضى الذين كانوا يعانوا من ضيق في التنفس وآلام على مستوى القلب.
وتـــشير ذات النـــتائج إلى أنه كثيرا ما يتوفى الشخص أثناء نقــله للاستعجالات بسبب التأخر في الوصول، أي بعد ثلاث ساعات بعد ظهور أعراض الجلطة والتي يطلق عليها المختصون في الصحة بالساعات الذهبـــية، والتي بإمكان الطبيب أن ينقذ خلالها المصاب من خطر الموت.
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