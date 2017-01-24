24 ساعة تثـيـر أزمة بـين مورينـيـو ومنتخب “الأفيال”

الإتحاد الإيفواري يفرض تأخر المدافع بايلي

أبدى جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، غضبه من الاتحاد الإيفواري لكرة القدم بعدما رفضوا تأخير انضمام إريك بايلي إلى معسكر منتخب كوت ديفوار يومًا واحدًا، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بالغابون في 14 من شهر جانفي الحالي..

رفض الاتحاد الإيفواري لكرة القدم انضمام بايلي إلى معسكر منتخب “الأفيال” يوم الثالث جانفي الجاري، وأصر على انضمام صاحب الـ 22 عامًا يوم 2 من الشهر الجاري، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة وست هام يونايتد اليوم الاثنين برسم الجولة الـ20 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلها موقع فور فور تو “بايلي سيذهب إلى منتخب بلاده، عليه أن يكون هناك في يوم 2 جانفي الجاري، طلبنا منهم أن يذهب يوم 3، لكنهم رفضوا، لن يتمكن من خوض مباراة وست هام يونايتد”، وأضاف المدرب البرتغالي “أتمنى أن تتوج كوت ديفوار بالبطولة، لأن بهذا النوع من القرارات هم يتحكمون في كل ثانية، هم على يقين بأنهم ذاهبون للفوز بكأس أمم أفريفيا”. وتابع: “أعلم أني سأفقد بايلي شهرًا، وأعلم أيضًا أن لدي كل من سمولينغ وروخو وجونز”. ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بسلم ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 36 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن تشيلسي صاحب الصدارة. ولا يعتبر إيريك بايلي الإفريقي الوحيد الذي سيتأخر عن تحضيراته منتخب بلاده فهناك العديد من اللاعبين على غرار ثلاثي المنتخب الجزائري رياض محرز وإسلام سليماني (ليستر سيتي) وعدلان قديورة (واتفورد).



الوكالات

