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20 سنة سجنا لرجل أعمال زور وثائـق سفينة “تـوارڤ”

يناير 09, 2017 الحدث 0

20 سنة سجنا لرجل أعمال زور وثائـق سفينة “تـوارڤ”

مــــس أصـــل وسنـــة إنشــــاء المركــــب

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، بعقوبة السجن لمدة 20 سنة غيابيا، في حق رجل أعمال جزائري رفقة ربان إسباني ومساعده من نفس الجنسية، لتورطهم في جناية التزوير في شهادات تسجيل السفينة قصد الحصول غير القانوني على الجنسية الجزائرية، على خلفية تلاعبهم بوثائق سفينة صيد تم استيرادها من المغرب، مس أصل وسنة إنشاء هذه السفينة لإخفاء سنها الحقيقي وإدخالها للتراب الوطني، وهي نفس العقوبة، التي التمسها في حقهم النائب العام.

وقائع القضية الحالية تعود لسنة 2008 على إُثر تحقيق فتحته المصالح الوطنية لحراس الشواطئ، مع ربان سفينة جزائرية “توراق 1122” المدعو “أوسكار ساندوز” ومساعده “مانويل بازوس تراب” من جنسية إسبانية في قضية عدم جمركة منتوج بحري مستورد من اسبانيا، أين تبين من خلال التحريات المطولة أن وثائق السفينة محل المتابعة وهي سفينة الصيد “توارق 1122 س ك”، التابعة لشركة “عيسى فيشنغ” لمسيرها رجل الأعمال “م.ع”، والتي قدمت إلى الإدارة البحرية للحصول على الجنسية الجزائرية في شهر أوت 2006، حيث مس التزوير سنة إنشاء السفينة، مع محو في معلومات دفتر الملاحة، حيث تم تحويل الشكوى على مصالح التحقيق بشاطوناف، التي اكتشفت من خلال تحرياتها أن السفينة محل المتابعة كانت تمارس الملاحة والصيد البحري باسبانيا سنة 1995، فضلا عن كون شهادة التسجيل تؤكد أن اسمها الأصلي “سونشاز بانيا” مسجلة تحت رقم 1122 في السجلات الجزائرية لسفن مزورة وتحمل أختاما مقلدة ـ حيث تم خفض سن السفينة إلى 8 سنوات عوض 10 سنوات، وهو ما يعارض قانون الملاحة الجزائري، ليتم بذلك إحالة المتورطين وهم كل من مسيرها رجل الأعمال المقيم بإسبانيا والذي قام باستيراد السفينة في أوت 2006 من المغرب، بعدما اقتناها بموجب عقد مؤقت صادر عن القنصلية الجزائرية بالمغرب، وأن السفينة بقيت بميناء سكيكدة وذلك للقيام بالإجراءات الجمركية وتم وضعها بميناء القل، كما تم سحب وثيقة دفتر السفينة المتضمن خصائص السفينة، بالإضافة إلى هوية طاقم السفينة وان مسير الشركة اشتراها بمبلغ قدر ب 325.000 أورو بموجب قرض في اسبانيا، وان طريقة التسديد كانت عن طريق بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة عميروش على دفعات لمدة 9 سنوات، رفقة المتهمين الإسبانيين اللذين غادرا التراب الجزائري سنة 2007 عبر مطار هواري بومدين، حيث تبين أن دفتري الملاحة الخاص بهما مزور، كما تبين أن عقد البيع صحيح فيما طال التزوير كلا من شهادة التصدير، شهادة الملاحة، شهادة التجهيز بآلة الراديو، شهادة تجهيز بالآلات الميكانيكية، وشهادة مراقبة الراديو للاتصالات.


زهرة.د

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