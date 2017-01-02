2.2 مليـــار دولار فـــــاتورة استيـــراد الأدويـــة في 2016

بارتفاع وصل إلى 2 بالمائة مقارنة بـ2015

ارتفعت قيمة واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية خلال سنة 2016 بأكثر من 2 بالمــــــــــائة مقارنة بسنة 2015، بيــــنما عرفت الكمية الإجـــــــمالية المستوردة انخفاضا محسوسا.

وحسب إحصائيات المديرية العامة للجمارك، فقد سجلت فاتورة المواد الصيدلانية المستوردة ارتفاعا إلى 2.2 مليار دولار في 2016، مقابل 1.97 مليار دولار في 2015 +2.4 بالمائة، بالمقابل سجلت الكميات المستوردة انخفاضا إلى 23.61 طنا خلال سنة 2016، مقابل 26.91 طنا في 2015، أي بزيادة قدرها 12.26 بالمائة .

وحسب فئات المواد الصيدلانية، ارتفعت قيمة واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري إلى 1.9 مليار دولار، مقابل1.87 مليار دولار في2015، بزيادة قدرها 1.52 بالمائة، بينما سجلت كمية الواردات انخفاضا إلى 1.83 طن، مقابل 1.56 طن (-14.1 بالمائة).

كما ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية الموجهة للاستخدام البيطري بشكل كبير إلى35.17 مليون دولار، مقابل29.53 مليون دولار (+19.1 بالمائة)، رغم انخفــــــــاض كمية المنتجـــــات المستوردة إلى 661.5 طن مقابل 681.02 طن في 2015 (-2.85 %).

يذكر، أنه في إطار سياسة ترشيد واردات الأدوية، حدد قرار وزاري في ديسمبر 2015 قائمة المنتوجات الصيدلانية ذات الاستعمال البشري والمعدات الطبية المصنعة بالجزائر الممنوعة من الاستيراد.

ويتعلق الأمر بأدوية متعددة الاستعمالات وعددها 357 صنف دوائي، وتشمل حبوب ومراهم جلدية ومحاليل للحقن والتحميلات ومراهم للعيون وأنواع من الشراب الدوائي، ويضاف إلى هذه القائمة 11 صنفا مدرجا ضمن المعدات الطبية المصنعة محليا، تمنع من الاستيراد كالحقن والضمادات وبيكاربونات الموجهة لتصفية الدم.



ع.ع