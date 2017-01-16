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16 قتيلا و40 جريحا في انفجار بمدينة الصدر في بغداد

يناير 02, 2017 دولي 0

16 قتيلا و40 جريحا في انفجار بمدينة الصدر في بغداد

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار

قالت مصادر، إن 16 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار سيارة ملغومة بميدان مزدحم في حي مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد أمس، كما أسفرت هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية على مواقع للجيش شمالي بغداد عن مقتل 16 من المسلحين الموالين للحكومة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي أصيب فيه أيضا أكثر من 40 شخصا، لكن التنظيم المتشدد كثيرا ما يستهدف مناطق مدنية في العاصمة العراقية.
وقتلت ثلاث تفجيرات 29 شخصا في أنحاء بغداد يوم السبت، كما قتل سبعة من رجال الشرطة في هجوم قرب مدينة النجف بجنوب العراق أول أمس.
وتقاتل القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لطرد التنظيم المتشدد من مدينة الموصل الشمالية آخر معقل كبير للمتشددين في البلاد، لكنها تواجه مقاومة شرسة.
وقد تعني استعادة الموصل نهاية دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم، لكن المتشددين ما زالوا قادرين على شن حرب عصابات في العراق والتخطيط لهجمات في الغرب أو الدعوة إليها.
ومنذ بدء عملية الموصل في 17 أكتوبر، انتزعت القوات العراقية ربع المدينة في أكبر عملية برية بالعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بصدام حسين. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إنه سيتم طرد الدولة الإسلامية من البلاد بحلول أفريل.
ومع تواصل الاشتباكات في مدينة الموصل وحولها أمس، استهدف تنظيم الدولة الإسلامية مواقع للجيش بعيدا عن ساحة المعركة الرئيسية.وقالت مصادر بالجيش والشرطة، إن المتشددين هاجموا ثكنات للجيش قرب مدينة بيجي الواقعة على بعد 180 كيلومتر شمالي بغداد، فقتلوا أربعة جنود وأصابوا 12 شخصا بينهم مقاتلو عشائر من السنة.وأشار مسؤولون محليون ومصادر أمنية، إلى أن المتشددين استولوا على أسلحة وشنوا هجمات بالمورتر على بلدة الشرقاط القريبة، فأجبروا قوات الأمن على فرض حظر للتجول وإغلاق مدارس ومكاتب بالبلدة.

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