14 بلدية تتخلص من إحتلال الأقسام

257 مؤسسة تابعة لها مستها الظاهرة

تخلصت 14 بلدية بالعاصمة من مشكل السكنات الوظيفية والساحات المحتلة، بعد أن استرجعتها تماما في إطار الحملة الشرسة التي يقوم بها والي العاصمة، عبد القادر زوخ منذ أزيد من سنتين، في وقت تشير الإحصائيات إلى وجود 1284 ملف أمام العدالة، بينها 648 قضية تخص غرباء عن سلك التعليم، في وقت تم استرجاع 683 لحد الساعة مع توزيع 545 مسكن مسترجع للعاملين بالقطاع، مع ترحيل العائلات بدون مأوى.

1284 ملف أمام العدالة، 648 يخص غرباء عن سلك التعليم

حسب ما أوضحه مدير التربية وسط، نور الدين خالدي، للصحافة خلال الزيارة التي قامت بها وزيرة التربية، نورة ين غبــــريط مؤخرا، في عدد من المؤسسات التربوية بالعاصمة، أن 14 بلدية بالعاصمة انتهت من مشكل احتلال الأقسام والساحات والمراحيض وغرف الحراسة التي كانت مستغلة بطريقة غير شرعية من طرف غرباء بعد أن استرجعتها ووضعتها تحت تصرف القطاع، مشيرا إلى 257 مؤسسة مستها هذه الظاهرة من قبل 454عائلة، استولت على 474 محل، منهم 183 قاعة درس بما يعادل 15 مجمعا مدرسيا، و38 مطعما مدرسيا محتلا و100 مكتب، ووحدة للكشف والمتابعة، فضلا عن 152 محل آخر، منها مراحيض، ساحات، أماكن الحراسة وغيرها، وقد تم تحرير من مجموع 183 قسما، 67 قسما وضعت تحت تصرف التلاميذ بعد تهيئتها في كامل ولاية الجزائر، وستة مجمعات مدرسية و18 مطعما مدرسيا، ووحدة للكشف والمتابعة و59 مكتبا وضعت أيضا تحت تصرف الإدارة و98 محلا آخر منها المراحيض، المخازن وغيرها، فيما تبقى حسب ما أوضحه خالدي، ست بلديات أخرى يجري بها العمل لاسترجاع كل المحلات المستغلة.

وتحدث المسؤول عن المديرية، خلال تدخلاته عن الأرقام التي تخص عدد السكنات الوظيفية التي تم استرجاعها منذ انطـــلاق في عملية التطهير، أين تم استرجاع 683 سكن في 315 مدرسة ابتدائية و959 سكن في 327 متوسطة وثانوية بإقليم الولاية، مؤكدا على مواصلة العملية إلى غاية استرجاع كافة المؤسسات المحتلة البالغ عددها 1642 مسكن وظيفي، وتابع المتحدث أن سلطات العاصمة بالتنسيق مع مديريات التربية الثلاث، تـــسعى بكامل مــــجهوداتها إلى استرجاع السكنات المشغولة من طرف بعض المتقاعدين وحتى الغرباء عن سلك التعـــليم، مع ترحيل كل لا يملك سكــــنا آخرا، نــــافيا في السياق طرد أي عائلة للشارع كما يشاع، حيث تم إسكان حوالي مئة عائلة لحد الآن في إطار عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها ولاية الجزائر منذ سنتين، في انتظار إسكان أخرى إذا تبين أنها بدون مأوى، مشيرا إلى أن تلك السكنات تعتبر سكنات إلزامية ووظيفية من حق العاملين في سلك التعليم، وليس للذين غادروا على حد تعبيره القطاع.

من جهة أخرى، كشف المتحدث أن عدد الملفات المودعة لدى العدالة، لاسترجاع السكنات الوظيـــفية بلغ 1284 ملف، منها 623 ملف صدر فيها حكم نهائي ولم تخسر فيها الوصاية أي قضية، حيث تم تــحرير الشقق من شــاغليها، بينما بلغ عدد السكنات التي تم توزيعها بصـــفة رسمية بولاية الجزائر 545 سكن استفاد منه موظفـــون بالقطاع، فيما توجد 648 قضية أمام العدالة تخص العائلات التي تشغل السكنات بـــطريقة غير قانونية في عــــدد من مؤسسات التربوية، مؤكدا عزم السلطات على استرجاعها ووضعها تحت تصرف قطاع التربية، الذي بات بحاجة ماسة إليها في السنوات الأخيرة.

اسمة عميرات