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12 مليار غير كافية للقضاء على أزمة “الأوحال” بالبلاعة

يناير 31, 2017 أخبار محلية 0

12 مليار غير كافية للقضاء على أزمة “الأوحال” بالبلاعة

تحقيق الهدف يتطلب أكثر من 22 مليار سنتيم

تحولت شوارع بلدية البلاعة الواقعة شرق ولاية سطيف إلى سلاسل متراكمة من الأوحال والبرك المائية خاصة بعد سقوط الأمطار، مؤخرا بالجهة الشمالية لكل من تجزئة 210 قطعة و201 قطعة وغيرها.
ومن أجل التقليل من معاناة السكان، سعى المجلس الشعبي البلدي إلى وضع قضية التهيئة الحضرية كأولى الانشغالات للقضاء على معاناة السكان، حيث استفادت البلدية من مبالغ مالية معتبرة من أجل التحسين الحضري للبلدية منها 1.8 مليار سنتيم من برنامج التنمية المحلية وهذا لتهيئة شوارع مركز البلدية بالتغطية الثانية وتبليط الأرصفة، كما استفادت من مبلغ ثان بنفس القسمة لتهيئة شوارع القرية الفلاحية بعد معاناة دامت أكثر من 30 سنة مع الغبار المتطاير صيفا والأوحال شتاء، كما استفادت البلدية من عملية ثالثة من برنامج قطاعي بمبلغ 4 مليار منها 1.5 مليار موجهة للإنارة العمومية بالبلدية انتهت أشغالها، وباقي المبلغ لتهيئة بعض شوارع مركز المدينة. وفي نفس السياق استفادت البلدية من مبلغ آخر بـ3.8  ملايير سنتيم من أجل تحسين المدخل الجنوبي للبلدية وإعطاء الوجه اللائق للمدينة كازدواجية الطريق والإنارة العمومية وانجاز نقطة دوران بين الطريق الولائي 118 والطريق البلدي 351، كما خصصت البلدية 400 مليون من ميزانية البلدية لتوسيع عميلة التهيئة.
وحسب مصادر عليمة بشؤون التنمية بالمنطقة، فإن هذه المبالغ التي استفادت منها البلدية لم ترق لطموحات السكان، خاصة أن الدراسة التي تم إعدادها من أجل التحسين الحضري تتطلب غلافا ماليا يفوق 22 مليارا، وهذا لتهيئة كل الشوارع التي لم تعرف أي عملية ترميم أو تهيئة منذ نشأة البلدية سنة 1984 حيث لا تزال أكبر والتجزيئات بالجهة الشمالية شوارعها مهترئة، وعبارة عن مسالك ترابية ولم يسلم منها حتى التلاميذ متوسطة ابن سينا، وكذلك بعض الشوارع بالجهة الغربية وغيرها من الشوارع الجانبية التي ما يزال سكانها يعانون من وضعيتها المهترئة.


 إعداد سليم خ

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