104 ألف مكتتب في”عدل 2″ اختاروا مـــواقع سكنــاتهم

فيما سيتم تسليم المفاتيح الأولى بولاية وهران الأربعاء المقبل

أعلن، أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، محمد طارق بلعريبي، أن “الوزارة ستسلم للمكتتبين مفاتيح سكناتهم في صيغة “عدل 1″ و”عدل2” بولاية وهران يوم الأربعاء، بحصة سكنية تقدر بـ 2500 سكن، ستشمل بصفة أولية مكتتبي “عدل1” والسكن الترقوي العمومي “ال بي بي”، أين سيوجه الفائض المقدر بأزيد من 1900 سكن للمكتتبين “عدل 2″ بحصة تقدر بـ 400 سكن”.

وأفاد طارق بلعريبي، في تصريح صحفي، أن “عملية توزيع السكنات بولاية وهران للمكتتبين في صيغة “عدل1” ستطوى نهائيا يوم 25 جانفي الجاري، فيما سيتم تحويل الفائض من السكنات للمكتتبين في صيغة “عدل2″، مثلما حدث في ولاية تيبازة وباتنة”، مضيفا أن “ما يزيد عن 104 ألف مكتتب من صيغة “عدل 2”، تمكّنوا لحد الآن من اختيار مواقع سكناتهم”، مشيرا أن “العملية مستمرة إلى غاية استكمال 129 ألف مكتتب عبر الوطن، لتشرع بعدها الوكالة في منح قرارات الاستفادة المسبقة للمكتتبين”.وأشار المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أنه “بعد قرار الحكومة بإنجاز 120 ألف وحدة سكنية جديدة، فإن جميع المكتتبين ستنطلق مشاريع إنجاز سكناتهم عبر كامل ولايات الوطن”، مذكرا أن “مكتتبي “عدل1″ سيستلمون قبل نهاية شهر جانفي الجاري قرارات الاستفادة المسبقة، عبر كامل الولايات”.وفي نفس السياق، طمأن بلعريبي “كل المكتتبين من الصيغتين “عدل1” وعدل “2”، بشأن تسلم سكناتهم، “بدليل أن الوكالة سلمت كل مشاريع “عدل 2” في كل من ولاية خنشلة وعين تموشنت ومستغانم”، أما بخصوص مدة الإنجاز، قال المدير “لم نناقش قضية مدة إنجاز مشاريع عدل مع المقاولين، كونه خط أحمر”، مؤكدا أن “السكنات ستسلم في وقتها المحدد”.

وفيما يتعلق بقرارات التخصيص وأوامر الدفع، فقال بلعريبي إننا “حاليا نستقبل يوميا 1000 مكتتب من العاصمة، بهدف تسليمهم أوامر الدفع وقرارات الاستفادة المسبقة بمركب 5 جويلية من مجموع قرابة 60 ألف مكتتب من صيغة عدل1″، مشيرا أن” الوكالة قامت بتسليم 15480 وحدة سكنية لحد الآن من صيغة عدل عبر مختلف ولايات الوطن خلال السنة 2016، مع وجود 240 ألف وحدة سكنية من صيغة “عدل 1″ قيد الإنجاز حاليا”.

وفي سؤال له حول الطعون المقدمة، فقال المتحدث إن “هناك لجنة وزارية تدرس ملفات المكتتبين في صيغة “عدل2″، الذين أودعوا ملفاتهم وستكون عملية الرد عليهم تدريجيا”.

وفي سؤال آخر حول ملف المكتتبين في صيغة “عدل1” و”عدل2″، الذين تجاوز عمرهم 70سنة، فقال طارق بلعريبي، إن “الوكالة أحصت أزيد من 852 حالة، وسيتم دراستها لإيجاد حل لهؤلاء المكتتبين من أجل دفع الأشطر المتبقية من مستحقاتهم”.

لخضر داسة