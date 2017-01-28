100 عـائلة بـبراقي بالعاصمة تـطالــب بالترحــيل

آخر تحديث : يناير 28th, 2017 9:22 مساءً
يناير 28, 2017 Wakteldjazair أخبار محلية 0
ما تزال تقطن بشاليهات مهترئة من سنوات
ما تزال العديد من العائلات ببلديات العاصمة، على غرار بلدية براقي، تتخبط في الشاليهات أو ما يعرف بالسكنات الجاهزة، رغم تعليمات والي العاصمة بالقضاء عليها من طرف مصالحه.
ناشدت ما يزيد عن 100 عائلة تقطن بالشاليهات منذ سنة 1993 بحي “المرجة” التابع إداريا لبلدية براقي، والي العاصمة والسلطات المحلية من أجل النظر في حالتها خاصة بعد المعاناة التي تعيشها في ظل انعدام أدنى شروط العيش الكريم، خاصة أنه في كل مرة يتم التصريح بالقضاء نهائيا على الشاليهات من طرف المسؤولين إلا أنها لا تزال تعيش بها منذ ما يزيد عن 20 سنة.
وقالت العائلات بحي “المرجة” خلال حديثها أنها تعاني في صمت في سكنات جاهزة، حيث تتخبط في ضيق نغص عليها حياتها اليومية، مناشدة والي العاصمة التدخل العاجل وترحيلها إلى سكنات لائقة، على غرار الآلاف من العائلات المستفيدة من سكنات جديدة.
وقالت العائلات إنهم سئمت الوعود الكاذبة على حد قولها في كل مرة من طرف المسؤولين بخصوص قرار ترحيلها إلى شقق جديدة تحميها من خطر الشاليهات التي تقطنها، سيما أنها رحلت إليها سنة 1993 بشكل مؤقت إلا أنها عاشت بها على مدار سنوات ولم يتم ترحيلها إلى غاية اليوم، سيما أنها عبارة عن مركز عبور وتم وضعها على مستواها كسكنات مؤقتة فقط لتتحول إلى سكنات دائمة اهترأت كليا بفعل الرطوبة وتآكل أجزائها، حيث باتت تشكل خطرا عليها لقدمها وأضحت مزينة بالطحالب التي اكتست جدرانها الخشبية، إضافة إلى أن هذه السكنات الجاهزة أصبحت غير قادرة على التحمل أكثر وباتت تشكل خطرا على حياتها وحياة أبنائها لاحتوائها على مادة الأميونت المسرطنة المضرة بصحتها، وقد تحولت هذه الشاليهات إلى أكواخ لا تصلح حتى لعيش الحيوانات نظرا للدرجة الكبيرة من الاهتراء، الأمر الذي أدى إلى إصابة قاطنيها بأمراض مزمنة رفقة أبنائها، بالإضافة إلى خطر الجرذان والحشرات.
وفي هذا الصدد ناشدت 100 عائلة بالحي السكني “المرجة” ببراقي والي العاصمة عبد القادر زوخ الاستعجال في انتشالها من الوضع المزري الذي تتخبط فيه وترحيلها من الشاليهات لتأكيد تصريحات والي العاصمة القاضية بإزالة كل الشاليهات بعاصمة البلاد.
ن. ب
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