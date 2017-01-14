100 إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي بمستــشفـــــيات قــــسنــطــينـــة

بـــمــعدّل أربـــــع حـــالات أســـبــوعـــيـــــــا

أفاد الدكتور هوام محمد أمير طبيب مختص بمصلحة الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي عبد الحميد ابن باديس أن 100 حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي “ب” تخضع للعلاج، مضيفا أن المصلحة تستقبل أعدادا معتبرة من الإصابات بهذا المرض الخطير بمعدل 4 حالات أسبوعيا يتم اكتشافها وإخضاعها للعلاج.

وبمناسبة اليوم الوطني لالتهاب الكبد الفيروسي، أكد الدكتور هوام محمد أمير بخطورة هذا المرض على صحة وسلامة المصاب والذي قد يؤدي إلى الموت الحقيقي في حالة تهاون المصاب في العلاج واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في مقدمتها إتباع العلاج والالتزام به، والنظافة التي اعتبرها عاملا مهما لعدم تفاقم المرض وكذا نقل العدوى، مع أخذ الحيطة والحذر من المصاب حال اكتشاف الداء بقصد السيطرة عليه واستعمال الأدوية اللازمة كي لا يتفاقم المرض ويتحول إلى داء قاتل.

وعن أعراض المرض، أضاف المتحدث أنها عبارة عن زكام حاد وحرارة حادة التي تكون مؤشرا عن بداية هذا المرض المعدي والقاتل، وهي مؤشرات تستدعي زيارة فورية للطبيب للقيام بالتحاليل اللازمة وأخذ الأدوية المناسبة، وفي هذا الشأن أكد الطبيب هوام محمد أمير أن الجزائر قد وضعت مخططا صحيا خاصا للقضاء على هذا المرض القاتل حيث تحصي سنويا 500 إصابة جديدة لالتهاب الكبد الفيروسي بكل أنماطه والذي يتحول إلى مرض سرطاني قاتل إذا لم يخضع المريض للعلاجات اللازمة.

وبقسنطينة قد بلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج حاليا 100 حالة مصرح بها مصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع “ب” وبمعدل 4 حالات تزور المستشفى أسبوعيا، مضيفا أن هناك حالات أخرى غير مصرح بها وحياتها في خطر لعدم انتقالها للعلاج.

هيبة عزيون