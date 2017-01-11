“ينايـر” عيـد وطني ينتظـر الترسيـم

الدستــور الجزائـري رسّـم اللغـة الأمازيغيـة وتجاهـل تقويـم الأمازيــغ

يعود الـ 12 جانفي 2017، الذي يصادف الاحتفالات السنوية، بعيد “يناير” (رأس السنة الأمازيغية 2967) بدعوات الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وكل المناضلين من أجل الهوية الأمازيغية، خاصة مع الدستور الجزائري الجديد الذي رسم اللغة الأمازيغية، بدون حديث رسمي عن ترسيم “عيد يناير” كعطلة وطنية،، الذي كان ولا يزال عيد وطنيا، رغم طابعه الشعبي. وتأتي الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية 2017، بنوع من الاعتراف الرسمي على لسان الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالإضافة إلى حديث لوزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، الذي قال إن منح الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للاحتفالات المخلدة لـ “يناير” والتي تحتضنها منطقة بني سنوس بولاية تلمسان، بمثابة إرادة سياسية حقيقية لترسيمه كيوم وطني. ومن الجانب الآخر، عادت الأحزاب السياسية المحسوبة على منطقة القبائل، والتي دافعت ولا تزال تدافع عن الهوية الأمازيغية، والتنوع الثقافي، الذي تتميز به الجزائر، لإعادة المطلب من جديد، مع “ترسيم اللغة الأمازيغية” في دستور الجزائر الجديد، حيث جاءت دعوة جبهة القوى الاشتراكية، كنوع من التحدي في بيان وقع من طرف، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«الأفافاس”، شافع بوعيش، كنوع من التحدي الوزير الأول عبـــــد المالك سلال، من أجل “تأكيد التنوع، الذي يميز الجزائر” و«عدم الاكتفاء بالكلام”، في إشارة إلى رد الوزير الأول وصف أحداث العنف في بجاية بـ “الربيع العربي” بقوله “الربيع العربي لا نعرفه ولا يعرفنا.. وسنحتفل بعد أيام بعيد يناير”ـ بالإضافة إلى تلك التعليمة الصادرة من وزارة التربية الوطنية، التي أمرت كل المؤسسات التربوية، بدرس نموذجي في تاريخ العيد، ودلالاته ورمزيته في كل التراب الوطني. من جانبه، أشار العضو المؤسس للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، نور الدين آيت حمودة، أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجزائر، دون الاعتراف الرسمي، بعيد يناير (بداية التقويم الأمازيغي) كعطلة سنوية وطنية، هو ذر للرماد في العيون، وعلى رئيس الجمهوريــــة أن يتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، للتأكيد على الوحدة الوطنية، والتأكيد على مبدأ المســـاواة فــــي المعاملــــة.

وبعيدا عن مطلب الترسيم، والعطلة المدفوعة الأجر، الذي كان من بين مطالب كل الناشطين والمدافعين عن الهوية الأمازيغية، يبقى الاحتفال بعيد يناير سمة ميزت كل ولايات الوطن، وعيد شعبيا يحتفل به كل شبر من تراب الوطن بطريقتــــه الخاصـــة، وعادات مـــــن عاداتـــــــــــه المتوارثــــــــــة.

يزيد بابوش