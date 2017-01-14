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يـــوفنــتــــوس يشــــرع في إجــراءات تجديــد عقد ديبـــالا حتى عام 2021

يناير 14, 2017 رياضة 0

يـــوفنــتــــوس يشــــرع في إجــراءات تجديــد عقد ديبـــالا حتى عام 2021

بقيمــــــة 7 مليـــــــــون يـــورو سنويــــــــا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة إدارة يوفنتوس الإيطالي، للاحتفاظ بمهاجم الفريق الشاب باولو ديبالا، عقب اهتمام العديد من الأندية به للتعاقد معه، خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد قطبي إسبانيا.

تسعى إدارة السيدة العجوز للبدء في إجراءات تجديد عقد ديبالا، حتى عام 2021، عن طريق إغرائه براتب كبير، بقمية 7 مليون يورو صافية سنويًا متساويًا مع مواطنه غونزالو هيغواين، حسبما أفادت صحيفة “أس” الإسبانية. وأشار ديبالا منذ أيام إلى عدم تلقيه أي عروض رسمية من الأندية المهتمة به كما يُشاع في وسائل الإعلام، وأنه سعيد بوجوده مع البيانكونيري، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه، خلال الفترة المقبلة، وسعيه لكي يكون ضمن الأفضل على مستوى العالم.
وأضافت “أس”، أن يوفنتوس لن يبدأ في أي مفاوضات للتفريط في ديبالا إلا عقب نهاية مونديال روسيا 2018، حيث من المتوقع تألق ديبالا، وبالتالي ترتفع قيمته التسويقية بشكل كبير جدًا، ويستفيد النادي الإيطالي منه بشكل جيد، وقد يتم بيعه مقابل 200 مليون يورو. ويقدم ديبالا والذي يلقب بـ “خليفة ميسي”، مستوى مميز جدًا رفقة البيانكونيري، حيث نجح في تسجيل 29 هدفًا، خلال 63 مباراة.
م.نورالدين/الوكالات

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