ولـد عباس يسـابق الزمن تحسبا للتشريعيات

من خلال خرجاته الماراطونية لتنصيب اللجان التحضيرية

دخل، أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، في مرحلة جديدة تصاحب الاستعداد للتشريعيات المقبلة، من خلال الخرجات “الماراطونية” لأعضاء اللجنة المركزية ورؤساء اللجان إلى الولايات، أين يتم تنصيب اللجان المكلفة بالتحضير والإشراف على التشريعيات.

كشفت مصادر أفلانية لـ”وقت الجزائر”، أن ” الأمين العام للحزب العتيد ولد عباس يتابع باهتمام بالغ تنصيب اللجنة الولائية للانتخابات التشريعية بمحافظة الطارف، بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة، عضو اللجنة المركزية ورئيس اللجنة الانتقالية لمحافظة الطارف، هرقة محمد يزيد ورئيس اللجنة الانتقالية لمحافظة الذرعان طلال عمار، على تنصيب اللجنة الولائية للانتخابات التشريعية بمحافظة الطارف، حيث حضر فعاليات التنصيب نواب البرلمان بغرفتيه والمنتخبين المحليين وأمناء القسمات وإطارات الحزب والمناضلين، بالإضافة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة عضو اللجنة المركـــــــزية ورئيس اللجنة الانتقالية لمحافظة الطارف هرقة محمد يزيد ورئيس اللجنة الانتقالية لمحافظة الذرعان طلال عمار.

وضمت اللجنة كل من رئيس اللجنة الولائية عضو المكتب السياسي وموفد الأمين العام حجوجة عبد القادر وذيابي كمال، مقرر اللجنة الانتقالية لمحافظة الطارف وحمايزي عيس مقرر اللجنة الانتقالية لمحافظة الذرعان.

وفي نفس السياق، أشرف أمين محافظة باتنة، عضو اللجنة المركزية ناصير لطرش، مساء أول أمس، على “لقاء تنظيمي وتحسيسي خص به أمناء قسمات الحزب التابعة لمحافظة باتنة، وذلك في إطار تعليمات الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، مؤكدا على ضرورة التجنيد من أجل إنجاح الحزب في الاستحقاقات التشريعية القادمة، وجعلها الشغل الشاغل لجميع المناضلين.

وبدوره، أكد أمــــين محافظة باتنة، على وجوب استقبال جميع طلبات الترشح ونقلها إلى اللجنة المختصة، كما تنص التعليمة الثانية”.

كما تم بالمقابل “عقد اجتماعات بين المحافظات، والتي ضمت محافظة بوقادير ومحافظة والشلف ومحافظة تنس، لتقييم وشرح التعليمات التي يوجهها الحزب والتحضير للقاء التحسيسي الذي سيشرف عليه الصادق بوقطاية عضو مكتب السياسي المكلف بالتنظيم، حيث حثّ السادة المحافظين، أن يكون اللقاء ناجحا بامتياز واللقاء سيقام بمحافظة بوقادير”، هذا وأشرفت “مختارية رقيق عضو المكتب السياسي للحزب المكلفة بقطاع الأسرة أول أمس، على تنصيب لجنة الترشيحات لولاية سعيدة بحضور كل من أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المكاتب المكلفين بالتنظيم وأعضاء البرلمان بغرفتيه وبحضور رؤساء البلديات ومنتخبين ورئيس المجلس الشعبي الولائي وجميع مناضلي ومناضلات حزب جبهة تحرير، فيما تم تنصيب اللجنة الولائية التحضيرية للانتخابات التشريعية من طرف عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني يمينة مفتــــــالي بمقر محافظة برج بوعـــــــــريريج، وذلك تنفيذا للتعليـــــــمة رقم 2 الصادرة عن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، والتي تحدد مراحل العملية وشروط الترشيح واللجان الفرعية المؤطرة للعملية”.



لخضر داسة

