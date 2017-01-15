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ولد علي يفك شفرة “بي إن سبورت”

يناير 15, 2017 همسات 0

ولد علي يفك شفرة “بي إن سبورت”

يبدو أن وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، قد قرر، وبطريقته تحدي الجهة المالكة للحقوق، منافسة كأس أمم إفريقيا 2017 قناة “بي إن سبورت” القطرية، التي حرمت الجزائريين من متابعة هذه المنافسة، بسبب التكاليف الباهظة لحقوق النقل، التي عجز التلفزيون الجزائري على تسديدها. وكشف ولد علي، أن دائرته الوزارية ستشجع وتدعم الجمعيات التي تقدمت باقتراح لضمان للشباب النقل المباشر لمقابلات المنتخب الوطني لكرة القدم، داخل هياكل الشباب والرياضة وكذا داخل مؤسسات تابعة لقطاعات أخرى، كما أكد أنه سيضع كل الوسائل الضرورية تحت تصرف هذه الجمعيات لمساعدتها على ضمان النقل المباشر لـ«الكان”.

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