ولد علي يعطي تعليمات لتسوية المشاكل العالقة

لتنظيم الطبعة السابعة لدورة الجزائر الكبرى للدراجات

أعطى وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، تعليمات لمصالحه لتسوية وبصفة كلية المشاكل العالقة لتنظيم الطبعة السابعة لدورة الجزائر الكبرى للدراجات، حسب ما أفاد به أول أمس بيان لوزارة الشباب والرياضة.

ترأس الوزير اجتماعا للجنة الوطنية لتحضير وتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية بالجزائر بحضور رؤساء اتحاديات الرافل والبياردو، الملاكمة، المبارزة والدراجات. وأوضح البيان أنه بعد مناقشة العوائق المصادفة في مجال تحضير دورة الجزائر الكبرى للدراجات-2017، أعطى الوزير تعليماته بعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع يخصص لهذه المنافسة، بهدف تسوية وبصفة كلية المشاكل العالقة. وسمح اللقاء بالوقوف على مدى تقدم التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا للرافل (مستغانم من 24 إلى 30 جانفي) ومسابقات مرحلة كأس العالم للمبارزة (13-15 و21-22 جانفي بالعاصمة) وبطولة إفريقيا للملاكمة المحترفة (17 فيفري بالعاصمة) وكذا السهرة الخاصة للملاكمة المحترفة بتيزي وزو (24 فيفري).

وبهذه المناسبة، تقدم ولد علي بتشكراته لأعضاء اللجنة نظير “الدعم المقدم خلال السنة الماضية لإنجاح مختلف التظاهرات الرياضية الدولية”. وعقب تدخلات رؤساء الاتحاديات، دعا الوزير هؤلاء إلى إشراك الرياضيين والطواقم الفنية الجزائرية في هذه المنافسات الدولية وجعل ضيوف الجزائر يكتشفون المشاريع الكبيرة والمواقع السياحية للوطن.ويتعهد على إنجاح البطولة الإفريقية لأقل من 20 عاماأجرى وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي محادثات مع الأمين العام للكنفدرالية الإفريقية لألعاب القوى لمين فاتي، تمحورت حول تنظيم الجزائر للبطولة الإفريقية لألعاب القوى لأقل من 20 سنة المقررة من 12 إلى 16 ماي 2017 بتلمسان.

خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة الجزائرية لألعاب القوى، عمار بوراس، تعهد ولد علي بالتنسيق مع الكنفدرالية الإفريقية لإنجاح الحدث لفائدة العدائين المعنيين (اقل من 20 سنة) الذين يمثلون مستقبل هذه الرياضة، حسب بيان للوزارة. من جهته، نوه لمين فاتي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تحسبا لهذه المنافسة، بالدور الذي تلعبه الجزائر في إطار ترقية الرياضة بصفة عامة وألعاب القوى على وجه الخصوص.

م.نورالدين/ الوكالات