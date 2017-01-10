ولد خليفة يمدح البرلمان

آخر تحديث : يناير 10th, 2017 9:09 مساءً
يناير 10, 2017 Wakteldjazair همسات 0
شدّد أمس رئيس المجلس الشعبي، العربي ولد خليفة، على أهمية دور المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة لها مكانة خاصة ضمن سلسلة مؤسسات الدولة التي تعكس الحياة الديمقراطية في الجزائر.
وأوضح ولد خليفة، خلال الاجتماع الذي نظمه مكتب المجلس، أن “إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من شأنه أن يضيف نقلة نوعية لعمل البرلمان، فضلا عن كونه تكييف ضروري لعمل هذه الهيئة مع أحكام الدستور الجديد، الذي بادر به رئيس الجمهورية بوتفليقة.
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