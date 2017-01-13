ولد خليفة يدافع عــــن الوزراء

فند رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن تكون الحكومة أو بالأحرى الوزراء يتعمدون إطالة الإجابة، كون جلسات الرد على الأسئلة الشفوية للنواب، وقال ولد خليفة في رده على سؤال أحد البرلمانيين، إنه بالنسبة للجهاز التنفيذي فهي فرصة لشرح السياسات العامة في شتى القطاعات، وإعلام المواطنين بكل التدابير والإجراءات لمواجهة الصعوبات وإزالة العراقيل، التي تعترض المواطن، معتبرا إياه ‘’فضاء ملائما لإنعاش الحياة السياسية للبلاد وتكريس ممارسة الديمقراطية وتقييمها’’.