ولدعباس ينصب اللجان الولائيــة ويؤكد أن بوتفليقة يتابع العملية

قال إنها “تتم بكل نزاهة وشفافية بعيدا عن المحسوبية والمحاباة “

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن “حزبه سيعكف على اختيار المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بكل نزاهة وشفافية بعيدا عن المحسوبية والمحاباة”.

أفاد ولد عباس ،أول أمس، في تصريح له للصحفيين على هامش إشرافه على تنصيب اللجنة الولائية للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة بولاية البليدة أن “حزب جبهة التحرير الوطني سيختار بكل نزاهة وشفافية مرشحيه للاستحقاقات المقبلة بعيدا عن الرشوة والمحسوبية والمحاباة، مشددا أن “رئيس الجمهورية الذي يعد رئيس الحزب يتابع عن كثب وأمر بضرورة التحلي بروح المسؤولية في اختيار مترشحين أكفاء من جميع شرائح المجتمع”، مشيرا أن “باب الترشح للتشريعيات المقبلة مفتوح أمام الجميع ولا يجب إقصاء أحد شرط الاستجابة للمعايير القانونية المحددة”، كما كشف ولد عباس عن “تنصيب 42 لجنة ولائية للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة عبر مختلف ولايات الوطن منذ انطلاق العملية الاثنين الفارط والتي ستستمر إلى غاية الـ 30 جانفي الجاري على أن يتم التثبيت النهائي لهذه الترشيحات في الفترة الممتدة ما بين 7 إلى 27 فيفري المقبل”.

من جانب آخر سيشرف ولد عباس على “تنصيب لجنتي الجزائر وتيبازة الأسبوع الجاري حيث تم تكليف كل عضو من المكتب السياسي بتنصيب ثلاث لجان ولائية على أن تكتمل عملية التنصيب قبل 23 جانفي الجاري، كما ستقوم اللجان الولائية باستقبال ملفات المترشحين التي تودع لدى مستوى القسمات والمحافظات حيث تتم دراسة ملفات المترشحين من طرف المشرفين الولائيين وتحويلها إلى المكتب السياسي لضبط القوائم الانتخابية النهائية.

أعضاء المكتب السياسي في الولايات يتابعون العمليـــــــــة

وفيما يتعلق بأعضاء المكتب السياسي المشرفين على العملية يقوم عبد القادر حجوج بتنصيب اللجان الولائية لكل من عنابة، الطارف وسكيكدة، حيث سيشرف محمود قمامة على تنصيب لجان ولايات بشار، النعامة وتندوف، أما محمد عليوي فسينصب لجان ولايات تلمسان، عين تموشنت ووهران، وفيما يتعلق بولايات تيزي وزو، بومرداس والبويرة فسيشرف عليها أحمد بومهدي، وبدورها تشرف عضو المكتب السياسي يمينة مفتالي على تنصيب لجان ولايات بجاية، سطيف وبرج بوعريريج، حيث يشرف مصطفى بوعلاق على تنصيب لجان ولايات الأغواط، غرداية وورقة، في حين سيشرف رشيد عساس على تنصيب لجان تبسة، خنشلة وباتنة، أما السعيد بدعيدة فسيشرف على ولايات المسيلة، بسكرة والوادي.

وفي نفس السياق يشرف أبو الفضل بعجي على تنصيب ولايات مستغانم، معسكر وسيدي بلعباس، أما مختارية رقيق فستنصب لجان سعيدة، تيارت والبيض، فيما يشرف الصادق بوقطاية على ولايات عين الدفلى، الشلف وغليزان، وبدورها ستشرف سليمة عثماني على تنصيب اللجان الولائية لكل من أدرار، إليزي وتمنراست، كما سينصب عبد القادر زحالي ولايات قالمة، سوق أهراس وأم البواقي، أما ولايات قسنطينة، جيجل وميلة سينصبها جمال ماضي، وبالنسبة لولايات المدية،الجلفة وتيسمسيلت فسينصبها عبد اللطيف بوضياف.

لخضر داسة