وكالة “عدل” تطرد مكتتبين في البرنامج الأول من شققهم

بعد حصولهم على إرث عائلي

احتج أمس مكتتبي عدل 1، أمام مقر الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن، “عدل” بالعاصمة، على قرار الطرد التعسفي من مساكنهم التي تحصلوا عليها بشق الأنفس، بعد أن تبين أن أحد الزوجين تحصل على إرث عائلي، مستغربين من هذا القرار الذي تستعمله الإدارة كذريعة لنزع مساكنهم.أوضح، عشرات المكتتبين الذين احتجوا أمام مقر الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن، بسعيد حمــــــدين، أن الإدارة ممثلة في الوكالة تريد نزعهم السكنــــات، بعد أن وصلوا لمرحلة تحقيقهم لحلم الظفر بسكن لائق، تــــحت حجج وذرائع، تكرس الحقرة والتهميش، خاصة وأن هذا جاء بعد دفع شطرين من السكن الأول والثـــــــاني، بحجة “أنهم تحصلوا على إرث حتى ولو كان قطعة أرض فلاحية”. ومرر المحتجـــــون رسالات إلى السلطات المختصة تتلخص في عبارات “نحن مظلــــــــومين .. اتقوا الله في نفوسكم.. هناك أشخـــــــاص ملفاتهم سليمة وتم إقصاؤهم”.

وتعهد هؤلاء المكتتبين المهددين بالطرد من شققهم، بتطليق نسائهم من أجل الحفاظ على سكناتهم التي تريد الوكالة نزعهم إياها تحت أي ذريعة، بالرغم من أن حلم الظفر بسكن لائق عمّر 16 سنة قد يتبخر في أية لحظة، مطالبين بوتفليقة بالتدخل لحمايتهم من الذين يحاولون تكسير برنامج الرئيس ونسف أمن البلاد.

كما أكد المعنيون، أنه من غير المعقول إقصاء مكتتب بسبب خطأ في اسمه لدى “كاسنوس” أو امتلاك زوجته لقطعة أرض أو ورث، الأمر الذي يقودهم لتطليق زوجاتهم من أجل الحفاظ على حلم العمر، معبرين عن استغرابهم الشديد من خرق وكـــــــــالة عدل لكل وعود وزير السكن، عبد المجــــــيد تبون، الذي أكد بأن امتلاك مكتتبي عدل، لقطعة أرض فلاحية أو حيازة زوجته عليها لا يحرمه من سكن عدل.

وتكلم المحتجون أيضا على استعمال البيروقراطية داخل وكـــــــالة عدل، حــــيث أشاروا إلى أن العديد من أصحـــــاب الرشاوى يحصلون على امتيازات عكس الآخرين.

وفي الأخير، طالب المكتتبين، بعدما أكدوا أن لقاءهم بالوزير الأمس قد أجل لأســـــباب مجهولة، رئيس الجمهــــــورية بالتدخل من أجل حمـــــــايتهم، وقطع الطريق على الذين يحاولون تكسير برنامجه، وتهديد أمن وسلم البلاد.



صبرينة دلومي

