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وقـــف إطلاق النــــار على جــــدول الأعمـــــــال في أستـــــــانة

يناير 22, 2017 دولي 0

وقـــف إطلاق النــــار على جــــدول الأعمـــــــال في أستـــــــانة

الحكومة السورية وإيران تعرقلان انتقال روسيا إلى دور حيادي

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد المفاوضات التابع للحكومة السورية في محادثات السلام بأستانة قوله يوم الأحد إن النقاط الرئيسية على جدول الأعمال تشمل تثبيت خطوط وقف إطلاق النــــــــار والتـــــوصل إلى قواسم مشتركــــــة بشأن محاربة الإرهاب. وأضافت الوكــــــــالة نقلا عما قــــــاله الجعفري في مؤتمر صحفي بأستانة أن محادثات السلام ستكون بين أطراف سورية فحسب وأن تركيا لن تشارك في الحوار.
و قــــــال محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات أستانة لرويترز إن الحكومة السورية وإيران تحاولان تقويض محاولة من جانب روسيا للانتقال من القتال في صفوف القوات الحكومية إلى دور “حيادي”.
وتابع “روسيــــــا تريد أن تنتقل من طرف مبـــــاشر في القتال إلى طرف ضامن وحيـــــــــادي وهذه نقطة تصطــــدم فيـــــــها بالنظام يريد إفشــــــالها ودولة إيـــــرانية تريد أن تحاربها بأدواتها الطائفية.”
وأشـــــــار علوش يوم الأحد إلى أن عدم تمكن موسكو من الضغط على إيران والحكومة السورية لوقف ما تصفها المعــــــــارضة بالانتهاكات واسعة النطـــــــاق لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه تركيا وروسيا سيوجه ضربة للنفوذ الروسي في سوريا.
وتـــابع من أستانة عاصمة قازاخستان حيث تنطلق المحادثات غدا الاثنين “لذلك يعتبر وقــــف إطلاق النار اختبار حقيقي لقوة روسيا ونفوذها على النظـــــــــام وإيـــــــران كضامن للاتفــــــاق. فإذا فشلت في هذا الدور فهي لما بعـــــده أفشل.” وتقول المعارضة السورية إن الحكومة والجمــــــــاعات المسلحة المدعومة من إيـــــــران تواصل شن الهجمات العسكريـــــــــة في عدة منـــــــاطق بسوريا من بينها وادي بردى قـــــرب العــــــاصمة بغض النظر عن وقف إطلاق النار.
وكالات

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