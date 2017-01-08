“وقت الجزائر” تحرك وزارة الأشغال العمومية

أشاد عمال الأشغال العمومية بسيدي بلعباس بالدور الكبير الذي لعبته “وقت الجزائر”، من خلال طرحها لمشكل تسوية وضعية عمال ميزانية الولاية، سيما ما تعلق بمنحة المردودية وكذا منحة الخطر، وعبروا عن فرحتهم في أعقاب تلقيهم ذلك مباشرة بعد صدور نداء هؤلاء في صفحة همسات.