وفاة الممثل البريطاني جون هيرت

عــن عـمــر ناهـــز 77 عامـا

توفي الممثل البريطاني المخضرم السير جون هيرت الذي رشح لجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “الرجل الفيل” وكذلك لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “ميدنايت اكسبريس”، عن 77 عاما بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس وذلك وفقا لما أعلنه ممثل عنه أمس.

وكان هيرت الذي لعب دور البطولة في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني خلال مسيرته الفنية التي امتدت ستة عقود كشف في 2015 عن أنه يعاني من مراحل مبكرة من سرطان البنكرياس وأنه يتلقى العلاج. وأكد تشارلز مكدونالد -ممثل جون كروزبي مدير المواهب في لوس انجلس- المقيم في بريطانيا وفاة هيرت في رسالة بالبريد الإلكتروني. كما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) عن وكيل أعمال الممثل وفاة هيرت. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل على الفور عن ظروف وفاته.

وكان هيرت قال في وقت تشخيص إصابته بالسرطان إنه يعتزم مواصلة العمل. ولعب دور البطولة مؤخرا في المسلسل التلفزيوني “ذا لاست بانثرز”، كما شارك في فيلم “جاكي” المرشح لجائزة أوسكار، حيث لعب دور قس يواسي الزوجة المترملة حديثا للرئيس جون كنيدي الذي تعرض للاغتيال.

ونال هيرت الذي نشأ في ديربشير بانجلترا أول ترشيح له في جوائز أوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره كسجين يدعى ماكس يصادق مهرب المخدرات المسجون بيلي داخل سجن تركي في فيلم “ميدنايت اكسبريس” الذي عرض في عام 1978. ونال إشادة أكبر وترشيحا لجوائز أوسكار كأفضل ممثل عن دور جون ميريك وهو رجل يعاني من تشوه كبير في العصر الفيكتوري.

ونال هيرت جائزتين من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) عن دوريه في فيلمي “الرجل الفيل” و”ميدنايت اكسربيس”. وحصل على جائزة شرفية من جوائز بافتا في 2012 عن إسهاماته البارزة في السينما.

ق.ث