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وفاة الممثلة الأمريكية باربــــــرا هيــــــــــل

يناير 29, 2017 فن وثقافة 0

وفاة الممثلة الأمريكية باربــــــرا هيــــــــــل

عن 94 عاما

توفيت الممثلة الأمريكية باربرا هيل التي حازت على شهرة، وفازت بجائزة إيمي عن دورها كسكرتيرة مخلصة لمحام يحارب الجريمة في المسلسل الطويل “بيري ماسون”، عن 94 عاما. وقال وليام كات ابن هيل على موقع فيسبوك إن والدته، التي ظهرت في عشرات الأفلام في الأربعينات والخمسينات قبل أن تلعب دور ديلا ستريت الأكثر شهرة في المسلسل التلفزيوني، توفيت في منزلها بكاليفورنيا يوم الخميس. وكتب كات: “لقد كان من حسن حظنا أن تعيش لتبلغ مثل هذا السن. فقد كانت كريمة وعطوفة وبسيطة وكان من الممتع دائما أن تكون معها… لقد كانت امرأة رائعة وسيدة أعمال ذكية وقد كانت كنزا سواء كصديقة أو كأم”.
وبث “بيري ماسون” على شبكة “سي.بي.إس” لتسعة مواسم من 1957 إلى 1966. ثم شاركت هيل في دور البطولة في أفلام “بيري ماسون” التلفزيونية التي عرضت من 1985 إلى 1995. وكانت هيل هي الوحيدة الباقية على قيد الحياة من طاقم عمل (بيري ماسون). وفازت هيل بجائزة إيمي التي تعد أرفع الجوائز التلفزيونية عن دورها في الموسم الذي عرض في 1959 ثم رشحت لنيل الجائزة مرة أخرى بعد ذك بعامين.
وكانت هيل الممثلة الوحيدة من طاقم العمل التي ظهرت في كل حلقة من حلقات المسلسل البالغ عددها 300 حلقة. ولدت هيل في 18 أفريل 1922 في ايلينوي. وتزوجت هيل من الممثل بيل وليامز الذي عملت معه في أفلام في الأربعينات. وتوفي وليامز في 1992 ولها منه ثلاثة أبناء.
ق.ث

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