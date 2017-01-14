وصول جثـــــــامين الدبلومـــــــاسيين الإماراتــــــــيين

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يناير 14, 2017 Wakteldjazair دولي 0
قتلوا في هجوم قندهار بأفغانستان السبت الماضي
وصلت أمس جثامين 4 دبلوماسيين إماراتيين قتلوا في تفجير استهدف دار ضيافة والي قندهار، جنوبي أفغانستان، مساء الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن “جثامين الشهداء الأربعة، وصلت إلى مطار البطين الخاص في أبو ظبي اليوم على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة الإماراتية”.وبينت الوكالة، أن “اللجنة المتخصصة بتحديد الجثامين لم تتمكن من التوصل إلى جثة الشهيد (الخامس) محمد علي زينل البستكي، نظرا لتواجده في ذات مكان التفجير الإرهابي (في إشارة على ما يبدو إلى صعوبة التعرف على أشلائه نظرا لقربها من مركز الانفجار)”.وجرت المراسم الخاصة لاستقبال الجثامين الأربعة على أرض المطار، حيث كان عدد من كبار المسؤولين في الاستقبال.وأعلنت الإمارات، مقتل 5 من دبلوماسييها في تفجير استهدف، الثلاثاء الماضي، دار ضيافة والي قندهار، ونجم عنه أيضا إصابة سفير الإمارات لدى كابل جمعة الكعبي.ووصل إلى أبو ظبي، الخميس الماضي، سفير الإمارات لدى كابل، والناجين من الهجوم في قندهار على متن طائرة عسكرية خاصة لمتابعة العلاج في الإمارات.
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن الحالة الصحية للكعبي والناجين، كما لم تُحدد عددهم وحجم إصاباتهم أيضا.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان سابق، إن هجوم قندهار “لن يؤثر على جهودها الإنسانية” في هذا البلد.وحسب تصريحات صحفية لمسؤولين أفغان، فإن التفجير، الذي استهدف دار الضيافة، أسفر إجمالاً عن مقتل 12 شخصا، وإصابة آخرين بينهم حاكم إقليم قندهار.
وكالات
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