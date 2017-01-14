آخر تحديث : يناير 14th, 2017 6:35 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

وصول جثـــــــامين الدبلومـــــــاسيين الإماراتــــــــيين

يناير 14, 2017 دولي 0

وصول جثـــــــامين الدبلومـــــــاسيين الإماراتــــــــيين

قتلوا في هجوم قندهار بأفغانستان السبت الماضي

وصلت أمس جثامين 4 دبلوماسيين إماراتيين قتلوا في تفجير استهدف دار ضيافة والي قندهار، جنوبي أفغانستان، مساء الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن “جثامين الشهداء الأربعة، وصلت إلى مطار البطين الخاص في أبو ظبي اليوم على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة الإماراتية”.وبينت الوكالة، أن “اللجنة المتخصصة بتحديد الجثامين لم تتمكن من التوصل إلى جثة الشهيد (الخامس) محمد علي زينل البستكي، نظرا لتواجده في ذات مكان التفجير الإرهابي (في إشارة على ما يبدو إلى صعوبة التعرف على أشلائه نظرا لقربها من مركز الانفجار)”.وجرت المراسم الخاصة لاستقبال الجثامين الأربعة على أرض المطار، حيث كان عدد من كبار المسؤولين في الاستقبال.وأعلنت الإمارات، مقتل 5 من دبلوماسييها في تفجير استهدف، الثلاثاء الماضي، دار ضيافة والي قندهار، ونجم عنه أيضا إصابة سفير الإمارات لدى كابل جمعة الكعبي‎.ووصل إلى أبو ظبي، الخميس الماضي، سفير الإمارات لدى كابل، والناجين من الهجوم في قندهار على متن طائرة عسكرية خاصة لمتابعة العلاج في الإمارات.
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن الحالة الصحية للكعبي والناجين، كما لم تُحدد عددهم وحجم إصاباتهم أيضا.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان سابق، إن هجوم قندهار “لن يؤثر على جهودها الإنسانية” في هذا البلد.وحسب تصريحات صحفية لمسؤولين أفغان، فإن التفجير، الذي استهدف دار الضيافة، أسفر إجمالاً عن مقتل 12 شخصا، وإصابة آخرين بينهم حاكم إقليم قندهار.

وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017

همسات

تبــــون غاضــــب!

تبــــون غاضــــب!

يناير 13, 2017 0

فتح، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، النار على الأطراف التي تشكك في انجازات قطاعه من...
اقرأ المزيد
بوتفليقة مرشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي

بوتفليقة مرشح لرئاسة...

يناير 13, 2017 0

مسابقـــة لأنظــــف حــــي فــــي “ثيــــزة”

مسابقـــة لأنظــــف...

يناير 13, 2017 0

ولد خليفة يدافع عــــن الوزراء

ولد خليفة يدافع عــــن...

يناير 13, 2017 0

“الماجيك” فخور بمرافقة “الخضر”

“الماجيك” فخور بمرافقة...

يناير 13, 2017 0

“ترامواي” بحسب الأحوال الجوية!

“ترامواي” بحسب الأحوال...

يناير 11, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  