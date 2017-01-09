آخر تحديث : يناير 9th, 2017 8:54 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

وسيلة حياة حولناها إلى آلة للموت!

يناير 09, 2017 في نفس الوقت, في نفس الوقت 0

وسيلة حياة حولناها إلى آلة للموت!

في كل دول العالم، السياقة هي متعة لا تختلف عن الاستجمام، لأجل ذلك اجتهدت مختلف شركات السيارات وتفننت في تقديم سيارات فاخرة وممتعة، فزودتها بالمكيفات وشاشات التلفزيون والثلاجات لتصبح أشبه بقصر صغير يتحرك، لكن عندنا تحولت إلى قنبلة موقوتة أو قبر يترصد سائقيه والراجلين لينكل بجثثهم، فامتلأت مستشفياتنا بالمعوقين ومقابرنا بالضحايا.
ما حدث قبل أيام في المسيلة وغرداية.. وغيرهما من مجازر مروعة مجرد حلقة من مسلسل الجزائري مع السيارة،، التي وجدت للحياة فتحولت عنده إلى الموت، طالما أن الأرقام تشير إلى أننا عالميا الأكثر انتحارا في الطرقات وإعداما لهذه المركبات القادمة من دور السيارات العالمية، إلى درجة أن مديري شركات السيارات العالمية أضحوا يطالبون من الصحف عدم ذكر علامة السيارات عندما تشير إلى حوادث المرور، لأنهم متيقنون أنها ليست المتسببة في العملية المميتة، وإنما سائق هذه السيارة،، الذي يتحول كلما ركب سيارته المتواضعة أو الفاخرة إلى جندي داخل دبابة في مهمة انتحارية نسبة النجاة منها شبه معدومة، ويخيل إليك أنه يواجه في الطريق أعداء ومنافسين يجب عليه تجاوزهم جميعا، وعدم السماح لهم بمجاراته، فالأولوية له دائما وإشارات المرور كلها في خدمته لأجل الوصول إلى مبتغاه قبل الموعد بساعات، ولا يهم بعد ذلك إن كان مبتغاه شغلا أو لهوا، وقد يكون السائق بطالا، الصباح عنده مثل المساء، ومع ذلك يسابق الزمن لأجل بلوغ اللا شيء!
هل أصبح الجزائري في حاجة إلى عدادات سرعة لا تصل إطلاقا إلى المئة كيلومتر في الساعة، مادامت كل الحلول الردعية من ممهلات وسحب لرخص السياقة وعقوبات المال والحبس والحواجز الأمنية لا تعنيه في شيء؟، والدليل على ذلك أن شرطة المرور تضاعف عددها وحوادث الموت زادت أيضا.
قد يكون الحل الوحيد هو إنجاز سيارة خاصة بالجزائريين، مادامت حوادث المرور طالت مواكب الأفراح وسيارات الإسعاف ومصالح الأمن، وطالت حتى مواكب الزيارات الوزارية والوفود الحكومية.


سليم.خ

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 06, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 04, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 03, 2017

همسات

بوتفليقـة يهنّئ رياض محرز

بوتفليقـة يهنّئ رياض محرز

يناير 08, 2017 0

هنأ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد، الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب...
اقرأ المزيد
تغريـدة بـن لشهـب

تغريـدة بـن لشهـب

يناير 08, 2017 0

“وقت الجزائر” تحرك وزارة الأشغال العمومية

“وقت الجزائر” تحرك وزارة...

يناير 08, 2017 0

“الراب” للاحتفال بيوم الشهيد!

“الراب” للاحتفال بيوم...

يناير 08, 2017 0

حنـون والأمير عبـد القـادر

حنـون والأمير عبـد القـادر

يناير 07, 2017 0

أبو جــرة و”دي دي”

أبو جــرة و”دي دي”

يناير 07, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  