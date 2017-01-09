وسيلة حياة حولناها إلى آلة للموت!

في كل دول العالم، السياقة هي متعة لا تختلف عن الاستجمام، لأجل ذلك اجتهدت مختلف شركات السيارات وتفننت في تقديم سيارات فاخرة وممتعة، فزودتها بالمكيفات وشاشات التلفزيون والثلاجات لتصبح أشبه بقصر صغير يتحرك، لكن عندنا تحولت إلى قنبلة موقوتة أو قبر يترصد سائقيه والراجلين لينكل بجثثهم، فامتلأت مستشفياتنا بالمعوقين ومقابرنا بالضحايا.

ما حدث قبل أيام في المسيلة وغرداية.. وغيرهما من مجازر مروعة مجرد حلقة من مسلسل الجزائري مع السيارة،، التي وجدت للحياة فتحولت عنده إلى الموت، طالما أن الأرقام تشير إلى أننا عالميا الأكثر انتحارا في الطرقات وإعداما لهذه المركبات القادمة من دور السيارات العالمية، إلى درجة أن مديري شركات السيارات العالمية أضحوا يطالبون من الصحف عدم ذكر علامة السيارات عندما تشير إلى حوادث المرور، لأنهم متيقنون أنها ليست المتسببة في العملية المميتة، وإنما سائق هذه السيارة،، الذي يتحول كلما ركب سيارته المتواضعة أو الفاخرة إلى جندي داخل دبابة في مهمة انتحارية نسبة النجاة منها شبه معدومة، ويخيل إليك أنه يواجه في الطريق أعداء ومنافسين يجب عليه تجاوزهم جميعا، وعدم السماح لهم بمجاراته، فالأولوية له دائما وإشارات المرور كلها في خدمته لأجل الوصول إلى مبتغاه قبل الموعد بساعات، ولا يهم بعد ذلك إن كان مبتغاه شغلا أو لهوا، وقد يكون السائق بطالا، الصباح عنده مثل المساء، ومع ذلك يسابق الزمن لأجل بلوغ اللا شيء!

هل أصبح الجزائري في حاجة إلى عدادات سرعة لا تصل إطلاقا إلى المئة كيلومتر في الساعة، مادامت كل الحلول الردعية من ممهلات وسحب لرخص السياقة وعقوبات المال والحبس والحواجز الأمنية لا تعنيه في شيء؟، والدليل على ذلك أن شرطة المرور تضاعف عددها وحوادث الموت زادت أيضا.

قد يكون الحل الوحيد هو إنجاز سيارة خاصة بالجزائريين، مادامت حوادث المرور طالت مواكب الأفراح وسيارات الإسعاف ومصالح الأمن، وطالت حتى مواكب الزيارات الوزارية والوفود الحكومية.



سليم.خ