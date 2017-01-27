وزير خارجية ألمانيا يلتقي مع إدارة ترامب الأسبوع القادم

آخر تحديث : يناير 27th, 2017 7:32 مساءً
يناير 27, 2017 Wakteldjazair دولي 0
في أعقاب بداية فاترة للعلاقات بين برلين والرئيس الجديد
❊قالت صحيفة هاندلسبلات أمس، إن وزير الخارجية الألماني الجديد، زيجمار جابرييل، سيجري محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالولايات المتحدة الأسبوع المقبل في أعقاب بداية فاترة للعلاقات بين برلين والرئيس الجديد.
وأقام الرئيس السابق باراك أوباما علاقات وثيقة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وعندما فاز ترامب بالرئاسة في نوفمبر، عرضت ميركل التعاون معه عن كثب على أساس قيم الديمقراطية والحرية واحترام القانون.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية، أن جابرييل- الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي، والذي انتقد ترامب مرارا- سيجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ومع ريكس تيلرسون مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية.
وترك جابرييل منصبه كوزير للاقتصاد وحل محل فرانك فالتر شتاينماير يوم الجمعة.
وأبلغ مصدر رويترز، أن ميركل ستتحدث على الأرجح مع ترامب اليوم، ومن المرجح أن تركز المحادثات على روسيا.
وقال مسؤولون، إن جابرييل سيبدأ مهام عمله بزيارة قصيرة إلى فرنسا اليوم.
وكالات
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