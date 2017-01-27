وزير التجارة بختي بلعايب في ذمة الله

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يناير 27, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
يوارى الثرى اليوم بمقبرة الشراقة بالعاصمة
توفي وزير التجارة بختي بلعايب مساء أول أمس الخميس في مؤسسة استشفائية بباريس (فرنسا)، إثر مرض عضال عن عمر يناهز 64 سنة.
وكان الفقيد بختي بلعايب، الذي تولى منصبه كوزير في جويلية 2015، خلفا لعمارة بن يونس، يتابع علاجا طبيا منذ الـ18 جانفي الجاري، في حين عين وزير السكن عبد المجيد تبون لضمان نيابة وزارة التجارة.
وقد قدم تبون وكل موظفي القطاع „تعازيهم الخالصة“ في بيان نشر على موقع وزارة التجارة.
وكان بختي بلعايب، الذي ولد في 22 أوت 1953 في ثنية الحد (تيسميلت)، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، متحصل على شهادة العلوم التجارية من المعهد الوطني للتجارة (جوان 1977).
وقد تولى عدة مناصب بوزارة التجارة، كنائب مدير بوزارة التجارة (ديسمبر 1982-جويلية 1989) ومدير مركزي للتجارة (جويلية 1989-أوت 1990) ومدير عام للتنظيم التجاري (أوت 1990-أكتوبر 1991)، قبل أن يتولى مهام مكلف بالدراسات بوزارة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة (نوفمبر 1992-أفريل 1994).
كما تم تكليفه بمهمة لدى رئيس الحكومة (أفريل 1994 -سبتمبر 1996).
وتولى بلعايب ولأول مرة، منصب وزير التجارة بين سبتمبر 1996 وديسمبر 1999. وكان الفقيد، أول مسؤول جزائري قاد الوفد الجزائري خلال الجولة الأولى من المفاوضات، حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
ويترقب أن يوارى جثمان الفقيد، بختي بلعايب الثرى ظهر هذا السبت بمقبرة الشراقة، حسبما علم لدى أقاربه.
ساسي.ب
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