وزارة الفلاحة تحصي الأراضي الفلاحية غير المستغلة

سيتــم استرجـــاعها لإعـــادة توزيعهــا على المستثمـــرين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، أن القطاع يقوم حاليا بإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا أنه سيتم إسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا باستصلاح الأراضي التي استفادوا منها.

أوضح الوزير في رده على سؤال شفوي، طرحه عضو مجلس الأمة حسني سعيدي حول مصير الأراضي غير المستغلة في ولاية بشار ومساهمة المستفيدين من دعم الدولة في الإنتاج الفلاحي، أن عملية الإحصاء هذه لا تخص فقط ولاية بشار بل كل التراب الوطني، وأوضح قائلا: “هناك عمل جاري لإحصاء كل الأراضي غير المستغلة، وسيتم دراستها حالة بحالة، والعملية انطلقت وسيتم اتخاذ قرار إسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا بعملية الاستصلاح واسترجاع أراضيهم لمنحها من جديد لطالبـــــــين آخرين، وفقا للتنظيمات المعمول بها”.

أما فيما يخص التدابير المتخذة للنهوض بالقطاع الفلاحي بولاية بشار، أكد الوزير أنه تم رصد مبالغ مالية “معتبرة” تبلغ 6.644 ملايير دج، بهدف تنمية الفلاحة عبر برامج الدعم الفلاحي الذي تمنحه الدولة للفلاحين، لاسيما من طرف الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، واستفاد من هذه المبالغ أكثر من 9.000 مستثمر، بهدف إنجاز عدة عمليات، منها 4200 بئر ونقب وغرس 12.000 هكتارا من الأشجار المثمرة و385 بنايات لتربية الأنعام و8 غرف للتبريد بسعة تقدر بـ4.800 م3 وتوزيع حوالي 1082 خلية نحل.

ومكنت هذه البرامج، حسب الوزير، من تسجيل “تطور ملحوظ في الإنتاج الفلاحي وقفزة نوعية” ما بين 2001 -أي منذ بداية البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية- و2016، منها توسيع المساحة الصالحة للزراعة من 16.792 هكتارا إلى أكثر من 35.016 هكتارا وتوسيع المساحة المسقية من 6.339 هكتار إلى 22.000 هكتارا، في حين تضاعفت قيمة الإنتاج من 8.9 ملايير دينار سنة 2001 إلى 14.9 مليار دينار عام2016، ما يمثل 1 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني، كما سجلت مختلف الشعب الفلاحية خاصة الإستراتجية منها كالحبوب والبطاطا والخضروات والتمور نموا متزايدا منذ 2001، ناهيك عن خلق حوالي 23.320 منصب شغل على مستوى الولاية، منها أكثر من 19.000 منصب دائم.

وفيما يتعلق بالعقار الفلاحي على مستوى ولاية بشار، فقد استفاد من المستثمرات الخاصة الخاضعة للقانون 83 -18 لسنة 1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية 10.811 مستثمرا بمساحة 48.577 هكتارا، وتم منح 153 عقد في هذا المجال، أما بخصوص المستثمرات المنشأة في إطار قانون الامتياز الفلاحي الخاص بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد تم تسوية وضعية 1.207 مستثمر من بين 1.315 ومنحت لهم عقود الامتياز، أما فيما يتعلق بالمستثمرات الجــــــديدة المنشأة في إطـــــار المنشور الوزاري الصادر في 2011، تم إحصاء 1789 مستفـــــيد منهم 538 حصلوا على عقود امتياز.

وردا على عضو المجلس الذي اعتبر أن الأرقام التي قدمها الوزير “بعيدة كل البعد عن الواقع”، أكد شلغوم بأنه مستعد للقيام بتحقيق ميداني بحضور عضو مجلس الأمــــــــة لتأكيد صحة هذه المنجزات في الميدان وإعداد تقرير يسلم بعد ذلك لرئيس مجلس الأمة.

وفي رده على سؤال آخر طرحه عضو بالمجلس حول تجميد مشروع تهيـــــــــــئة غابة الساحل بولاية بومرداس، أفاد الوزير أن مديرية الغــــــابات تعكف حـــــــاليا على دراسة ملف هذا المشروع – الذي جمد بسبب تقلص مداخــــــيل الدولة- من أجل منحه للمستثمرين الخواص، وأوضح في هـــــــــذا الصدد، أن هنــــــاك نظرة جــــــديدة تسمح للمتعاملين الخواص بالاستثـــــــمار في إنجاز مشاريع التسلية في قطاع الغابات.



ل.د