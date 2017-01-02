وزارة العمل تباشر مشاوراتها لتحديد قائمة المهن الشاقة

بإنشاء لجنة مشتركة تضم خبراء في مختلف الاختصاصات

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن “إنشاء لجنة قطاعية تضم خبراء في مختلف الاختصاصات، بغرض تحديد المناصب المعنية بالمهن الشاقة”، مؤكدا أنه “ستسند لهذه اللجنة مهام إجراء تشاور واسع حول المسألة مع الشركاء الاجتماعيين”.وأوضح الغازي في رده على سؤال كتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، أنه “لم يتم بعد تحديد مناصب العمل التي تتميز بظروف جد شاقة التي نص عليها مشروع القانون، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المتعلق بالتقاعد، والذي يسمح للعمال الذين يمارسونها الاستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين، علما أن مشروع هذا القانون أحال على تنظيم تحديد قائمة مناصب العمل التي تتميز بظروف جد شاقة “.وكشف محمد الغازي، عن “إنشاء لجنة قطاعية تضم خبراء في مختلف الاختصاصات، بغرض تحديد المناصب المعنية ومعايير تخويل الحق في هذا الجهاز الخاص، كما ستسند لهذه اللجنة مهام إجراء تشاور واسع حول المسألة مع الشركاء الاجتماعيين، الذين سيمكنهم تقديم مساهماتهم في هذا الشأن”، معتبرا أن “هذه اللجنة القطاعية المشتركة هي الوحيدة المؤهلة لانتقاء المناصب الجد شاقة، وسيتم ذلك بناء على أسس طبية وعلمية متعارف عليها عالميا، ولن يستثني أي منصب عمل إذا أثبتت الدراسات التي ستجريها اللجنة، أنه يتميز بظروف جد شاقة”.وأشار الوزير، أن “لجوء الحكومة المتعلق بالتقاعد النسبي الذي تم استحداثه في سنة 1997 كإجراء استثنائي في سياق التعديل الهيكلي من أجل التكفل بتسريح العمال، بسبب غلق مؤسسات وطنية، غير أنه منذ تطبيقه، تم تسجيل عدد كبير من الإحالات على التقاعد قبل السن القانونية، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالتوازنــــــــات المالية للصندوق الوطني للتقـــــــاعد، الذي أصبح يواجه صعوبات مالية حادة، كما كانت له أثار سلبية انعكست على الاقتصاد الوطني، من خلال فقدان عدد كبيـــــــر من الكفاءات”، مؤكدا أنه “جاء لإنقاذ النظام الوطني للتقــــــــاعد، الذي يرتكز على مبدأ التضامن مابين الأجــــــــيال والحفاظ عليه وضمان ديمومته، باشرت الحكومة باقتراح قانون يعدل القانون 12-83 المتعلق بالتقاعد، والذي ينص على إلغاء جهاز التقاعد النسبي ودون شرط السن والعودة إلى قاعدة السن الأدنى للتقــــــــاعد المحددة بـ 60 سنة المطبقة منذ سنة 1983”.



لخضر داسة

