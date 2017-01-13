وزارة العدل تعد مشــروع قانــون لتجريم الغشاشين فـي البكالوريا

يكــون ساري المفعول في غضـون شهــر مــاي المقبــل

تعكف وزارة العدل على إعداد مشروع تمهيدي لقانون العقوبات، يسمح بتجريم الغش في الامتحانات وإعادة النظر في العقوبات المطبقة حاليا، وذلك استكمالا للإجراءات الردعية، التي باشرتها السلطات بخصوص الغشاشين، بعد أن ارتفع عددهم السنة الفارطة بشكل لافت وفضيحة تسريب مواضع البكالوريا دورة ماي 2016، التي هزت القطاع.

وبحسب وثيقة لوزارة العدل، فإن هذه الأخيرة تعمل على استكمال إعداد عدة نصوص قانونية منصوص عليها في مخطط عمل الحكومة، من بينها مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال وإعادة النظر في العقوبات المقررة وتجريم الغش في الامتحانات والمسابقات”، علما أن مدة الإقصاء المطبقة حاليا على المترشحين، تتراوح مابين خمس سنوات حرمان من المشاركة في البكالوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، وعشر سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار.

وقد باشرت الحكومة إعداد قانون لمكافحة الغش، على خلفية فضيحة تسريب مواضيع البكالوريا لدورة ماي 2016 وهي الفضيحة، التي أثيرت حولها ضجة خاصة لدى الطبقة السياسية ونقابات القطاع، ما دفع بوزارة التربية الوطنية إلى إلغاء دورة ماي، وفتح تحقيق قضائي لمعرفة المتورطين فيها، وأفضى التحقيق إلى متابعة بعض المتهمين بالتواطؤ في تسريب المواضيع.

ولا يستبعد، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة، أن يكون هذا القانون عمليا بعد عرضه على اجتماع مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء، قبل أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه شهر ماي القادم، أي قبل اختتام الدورة البرلمانية، وذلك تحسبا لامتحانات شهادات التعليم الأساسي والبكالوريا، بالإضافة إلى مسابقات التوظيف والالتحاق بالمدارس العليا وبعض التخصصات العلمية، التي تجري عادة خلال الدخول الاجتماعي أي شهر سبتمبر.

جدير بالذكر، أنه تم إقصاء 1000 مترشح بعدما ضبط لديهم داخل الأقسام، أجهزة هاتف نقال في بكالوريا 2016، وشهدت بكالوريا السنة الفارطة عملية نشر للمواضيع على شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفع بوزارة التربية الوطنية إلى الإعادة الجزئية للبكالوريا في الفترة الممتدة ما بين 19 و23 جوان الماضي.



زهرة دريش

