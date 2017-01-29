وزارة الصحــــة تطلــــب الصدقـــة!

دعا وزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، المواطنين إلى تقديم يد المساعدة للمستشفيات، قائلا “الجزائريون كرماء وساهموا في بناء عدد كبير من المساجد، لذا نرجو منهم التبرع والمساهمة في بناء المستشفيات وكذلك التجهيزات في إطار القانوني”. طويلو اللسان في عين المكان استغربوا ما إن كان الأمر قد وصل بالوزارة إلى عدم مقدرتها على بناء عيادات لعلاج المرضى، حتى تطلب الصدقات من المواطنين؟