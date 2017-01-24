وزارة الخارجية تسوق الدواء الجزائري

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، لدى نزوله أول أمس ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، إن الدبلوماسية الجزائرية سيكون لها الدور الفعال في تسويق الأدوية الجزائرية إلى دول العربية، وفق مبدأ المعاملة بالمثل مع الأدوية العربية، التي لا تستقبل الدواء الجزائري في أسواقها.