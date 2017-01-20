وزارة التجارة تسلم مهامها إلى المواطن

آخر تحديث : يناير 20th, 2017 7:09 مساءً
يناير 20, 2017 Wakteldjazair همسات 0
طالب مسؤول بمصلحة حماية المستهلك في مديرية التجارة ببومرداس، عبر امواج اذاعة بومرداس الجهوية، المواطنين بالإبلاغ عن أماكن تخزين قارورات الغاز، التي يقوم بعض التجار بتوزيعها بأسعار باهظة، لكنه ينسى أن عملية التفتيش والمراقبة من مهام وزارة التجارة ومديرياتها عبر الوطن خاصة أن المناطق، التي تشهد هذه الظاهرة واضحة وهي تلك التي تشهد تقلبات جوية جعلت المواطن ضحية الأعمال غير الشرعية لبعض منعدمي الضمير في غياب رقابة الدولة.
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