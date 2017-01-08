وداد تلمسان واتحاد بني دوالة بطلان للمرحلة الشتوية

الجولة 15 لبطولة القسم الوطني الثاني هواة (مجموعتي الغرب والوسط)

توج فريقا وداد تلمسان واتحاد بني دوالة، كبطلين للمرحلة الشتوية، لبطولة القسم الوطني الثاني هواة، بمجموعتي الغرب والوسط، وهذا عن جدارة واستحقاق، بعد أن خدمتهم نتائج الجولة الأخيرة من عمر مرحلة الذهاب، التي أسدل عليها الستار أول أمس، وقبلها يوم

الجمعة والتي عرفت تتويج اتحاد عنابة عن المجموعة الشرقية.

في مجموعة الوسط، خطف الصاعد الجديد اتحاد بني دوالة الأضواء وتوج بطلا لمجموعته، عقب عودته بكامل الزاد بنتيجة 2-1 من ملعب العقيد عميروش بجيجل أمام “النمرة: التي تتعثر مجددا، حيث سمح هذا الفوز بتتويج بني دوالة الذي رفع رصيده إلى 27 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن رائد القبة، الفائز بميدانه أمام مستقبل الرويسات بهدف دون مقابل، في مباراة مثيرة عاند فيها الحظ لاعبي القبة، الذين تفننوا في تضييع ضربتي جزاء، لكن الأخبار السارة جاءت من ملعب الشهيد بوعلام بورعدة بالرغاية، الذي شهد على فوز النادي المحلي على حساب اتحاد الاخضرية بنتيجة 1-0 كان كافيا لأشبال المدرب محمد رحالي من التقرب إلى المركز الثالث، بفارق أربع نقاط عن الرائد، وضيع وفاق المسيلة فرصة التقرب أكثر، وأجبر على اقتسام نقاط المباراة أمام اميزور. أما في مؤخرة الترتيب، فقد تكبد اتحاد الشراقة هزيمة قاسية بورقلة، على يد المخادمة أعادته إلى نقطة الصفر وجمدت رصيده ب10نقاط، ويتقدمه رائد بومرداس في المركز ما قبل الأخير، برصيد 12 نقطة، علما أن بومرداس تلقى خسارة جديدة بدار البيضاء أمام الشباب المحلي.

وفي مجموعة الغرب، استحق وداد تلمسان اللقب الشتوي بالنظر إلى العودة القوية في النصف الأول من مرحلة الذهاب ورغم معاناته في لقاء أول أمس أمام سريع الخميس، حين فاز بهدف دون مقابل، إلا أنه كان كافيا لحسم الأمور ويبقى يتصدر الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن الملاحق أولمبي ارزيو، الفائز على حساب واد ارهيو بثلاثية كاملة، كما عاد فريق اتحاد حجوط بكامل الزاد من خارج القواعد، أبقته في السباق في المركز الثالث، برصيد 28 نقطة بفارق 5 نقاط، وفي مؤخرة الترتيب، فلا يزال وداد مستغانم يقبع في المؤخرة، برصيد 10 نقاط، بعد خسارته الجديدة خارج الديار، ولحسن حظه أن من يتقدمه في المركز 15 تلقى خسارة قاسية بأرزيو.

العربي شريف