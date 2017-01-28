وحدة الإسلاميين في مفترق الطرق!

يواجهــــــــون ضعــــــــف وعائهـــــــم الانتخابــــــي

رمى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بالكرة في مرمى الأحزاب الإسلامية بشأن دخول المعترك الانتخابي المتعلق بالتشريعيات بقوائم موحدة، وذلك في إطار التحالفات المعلنة مؤخرا بين هذه الأحزاب، تاركا المجال مفتوحا لكل الاحتمالات، ومن بينها رفض قوائمها في آخر لحظة وحرمانها من الاستحقاق القادم، ويعتبر هذا الإشكال تحدّ فعلي للتحالفات الجديدة، التي تسعى لتحسين نتائجها في التشريعيات القادمة، بعدما فشلت محاولات سابقة في إطار “التكتل الأخضر”، بينما يبقى التساؤل مطروح بشان اعتماد الإسلاميين على قواعدهم الانتخابية ؟ أم استثمارهم في الأغلبية الصامتة في ظل العزوف الانتخابي الكبير.

النهضة، العدالة والبناء تسعى لاستقطاب مقري ومناصرة

اندماج شامل للإسلاميين.. عنوان المرحلة المقبلة

عبرت، أمس، الأحزاب المشكلة للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، “عن ترحيبها بالمبادرة التي عرضتها على التحالف الذي يشكله رئيس مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، رفقة رئيس حركة التغيير، عبد المجيد مناصرة، بالاندماج معا ضمن مبادرة مشتركة موحدة”، مؤكدة أن “اللقاء لا يزال قائما والأبواب تبقى مفتوحة أمام الجميع في إطار التحضير للمرحلة المقبلة”.

وأكد الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، خلال الندوة الوطنية للجان الانتخابية الولائية، “الاتحاد جاء تلبية لنداءات القواعد عبر مختلف الولايات”، داعيا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعشية استدعاء الهيئة الناخبة في الأيام القادمة، أن يعلن عن الإرادة السياسية والخطوات الاستدراكية التي تتيح أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة حرة ونزيهة عبر الصندوق الشفاف، والابتعاد عن الأساليب القديمة التي أنهكت الدولة والمواطن، وجعلت الجزائر تتراجع في كل مرة بخطوات نحو الوراء بالقضاء على العزوف الانتخابي بالإجراءات والممارسات والإرادة الواضحة، مركزا على “ضرورة إنجاح هذا المسعى النبيل والعمل بعقلية الفريق الواحد وتقدير هذه المسؤولية”، كما ركز محمد ذويبي، على “ثلاث رسائل أساسية وجهها لأبناء الاتحاد”.

ودعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، “مناضلي الاتحاد، إلى التحضير للمرحلة المقبلة، من خلال جعل مصلحة الوطن وما يخدم التحالف فوق كل الاعتبارات”، كما شدد جاب الله على “أهمية الوحدة، الذي قال إنها “ستساهم في بناء عوامل البناء الديمقراطي واحترام حقوق المواطنة وجمع أبناء التيار الإسلامي وتعزيز مبدأ الرقابة على السلطة”، وذكر جاب الله أنه “من بين الواجبات الملقاة على التيار الإسلامي، قادة ودعاة العمل على جمع شملهم وتوحيد صفوفهم والابتعاد عن الاختلاف والتفرق”، قائلا إن “هذه الخطوة من أعظم الخطوات نفعا للدين والأمة بتوفير شروط نجاح البناء الديمقراطي التعددي واحترام حقوق المواطنة والتداول السلمي على السلطة وكذا احترام سلطات الشعب وقيمه الدينية والحضارية والتاريخية”.

من جانبه، قال رئيس حركة البناء الوطني، الشيخ مصطفى بلمهدي، إن “الاتحاد سيخوض عملية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وسيخوض بعدها الانتخابات المحلية”، مؤكدا أن “هذه المشاركة هي خيار مؤسسات شورية وهيئات قيادية وقاعد نضالية واعية”، كاشفا أن “دائرة المقاطعة تقلصت وتراجعت لإحساس القوى السياسية الواعية في البلاد بالتحديات الكبرى أمام الجزائر، والشعور بضرورة القيام بدور سياسي حكيم لحماية سفينة الوطن” .

واعتبر مصطفى بلمهدي، في رسالة وجهها لمناضلي الاتحاد، أن “خوضنا لهذه الانتخابات يتطلب مجموعة من الأمور، أبرزها أن الانتخابات مرحلة عابرة والنضال مستمر، فلا تضعوا المؤقت في خدمة الدائم، لأن المواطن يحتاج منا الصدق والصراحة والاحترام وإشراكه في الرأي والنقاش”، معلنا أن “مبادئنا هي القائد لنا وليس الأطماع والرغبات، ومبادئنا تقوم على الإيثار والمصالح العامة”، داعيا مناضلي الاتحاد إلى “العمل المستمر والتقرب من المواطنين والشروع في جمع التوقيعات والاهتمام بدور الشباب والمرأة”، مؤكدا أن “اللجان المتخصصة ستوفر علينا الوقت الكثير”، مركزا على “ضرورة التنازل، لأن الوضع في البلاد يتطلب وجود إجراءات تضامنية وخطابا للأمل”، كاشفا أن “المستقبل تصنعه الإرادة الصادقة في العمل المشترك والخروج من ذهنيات البطولة والزعامات والأنانيات والالتفاف على الحقائق الإقليمية والحذر من “الارتهان” في الأجندات الدولية الخطيرة المتآمرة”.



لخضر داسة